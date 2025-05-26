У новому дослідженні взяли участь 1740 подружніх пар, які перебували у шлюбі менше ніж пів року. Вчені окремо проаналізували 268 пар, де один із подружжя мав симптоми депресії або тривожності (так званий DA-фенотип), та порівняли їх з такою ж кількістю здорових пар, повідомляє 24 Канал з посилання на Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.

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Через шість місяців з’ясувалося, що у здорових партнерів, які жили з людиною із депресією або тривожністю, почали з’являтися подібні симптоми. У них погіршилася якість сну, а рівні тривоги й депресії за шкалами Бека почали наближатися до показників хворих партнерів.

Це перше велике дослідження, яке демонструє можливий зв’язок між мікробіотою порожнини рота і передачею психологічних симптомів між людьми,

– зазначають автори роботи.

Механізм передачі

Мікробіота ротової порожнини – це сукупність бактерій, які живуть у роті кожної людини. Дослідники з’ясували, що при тісному спілкуванні, особливо при поцілунках, здоровий партнер отримує частину мікробів від людини з DA-фенотипом.

Уже через пів року мікрофлора рота здорової людини ставала дуже схожою на мікробіоту партнера з депресією. Особливо різко збільшувалася кількість бактерій родів Clostridia, Veillonella, Bacillus і Lachnospiraceae. Ці зміни супроводжувалися зростанням рівня кортизолу у слині – гормону стресу, що пов’язаний із тривожними та депресивними розладами.

Дослідники підкреслюють, що передача бактерій між людьми, які перебувають у близькому контакті, частково пояснює розвиток симптомів депресії та тривожності.

Інакше кажучи, мікроби, які ми отримуємо через поцілунки, здатні впливати на наш психологічний стан, провокуючи безсоння, тривожність і навіть депресію.

Гендерні відмінності та висновки

Психологічні проблеми, як виявилося, пов’язані не лише з психікою, а й з біологією. Мікробіота ротової порожнини у жінок виявилася більш чутливою до змін, що частково пояснює, чому вони частіше стикаються зі змінами у психічному здоров’ї.

Вчені вважають, що це відкриття – ще один вагомий доказ того, що самопочуття людини залежить не лише від неї самої, а й від її оточення.