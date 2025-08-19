Хоча чіткого визначення терміну "інтимна гігієна" не існує, зазвичай під ним мають на увазі особливу увагу до чистоти статевих органів і прилеглої шкіри.

Правильний догляд дозволяє підтримувати здоров’я, запобігати дискомфорту та знизити ризик розвитку інфекцій, пише 24 Канал з посилання на NHS.

Інтимна гігієна для жінок

Щоденні процедури

Обмивати зовнішні статеві органи рекомендується 1 – 2 рази на день, а під час менструації – за можливості частіше, мінімум три рази на добу або під час кожної зміни прокладки. Краще використовувати теплу воду і спеціальні засоби для інтимної гігієни.

Не варто підмиватися занадто часто: разом зі шкідливими мікробами ви ризикуєте змити й корисні бактерії. Порушення балансу може спричинити свербіж, сухість або інфекції.

Вибір білизни

Для щоденного використання найкраще підходить білизна з бавовни, бамбука, льону – натуральні тканини добре пропускають повітря, відводять вологу й рідко викликають подразнення чи алергію.

Змінюйте білизну щоденно, а в разі потреби – ще частіше, щоб не створювати сприятливого середовища для бактерій.

Уникайте синтетичних матеріалів: вони утримують тепло та вологу, підвищуючи ризик подразнень, запаху, молочниці або бактеріального вагінозу.

Використання прокладок

Прокладки – це засіб гігієни для збору менструальних виділень, а не для постійного використання. Змінюйте їх за потреби, обираючи тип залежно від об’єму виділень. Тампони або менструальні чаші – хороша альтернатива, головне – своєчасно їх змінювати.

Вибирайте засоби гігієни без ароматизаторів та шкідливих домішок. Щоденні прокладки варто використовувати лише у виняткових випадках: у останні дні місячних або коли немає можливості вчасно змінити білизну.

Гігієна до і після сексу

Перед інтимною близькістю бажано прийняти душ – це допоможе зменшити ризик появи циститу та інших запалень. Після сексу підмиватися можна, але це не обов’язково: переконливих наукових даних щодо необхідності такої процедури немає. Надавайте перевагу гіпоалергенним презервативам і мастилам.

Чого не слід використовувати

Звичайне мило, навіть дитяче, і гелі для душу – не підходять для інтимної зони. Їхній pH часто занадто високий, що порушує природний баланс мікрофлори.

Не рекомендується користуватися мочалками, губками чи спринцюванням: це може травмувати слизову, вимити корисні бактерії й підвищити сприйнятливість до інфекцій.

Інтимна гігієна для чоловіків

Щоденна чистота

Геніталії слід обмивати щодня, краще під час душу або ванни. Після фізичних навантажень, у спеку чи після інтиму – повторіть процедуру. Використовуйте теплу воду; гаряча може пересушувати та подразнити ніжну шкіру. Ігнорування правил гігієни збільшує ризик запалень, неприємного запаху, скупчення смегми та інфекцій.

Як правильно мити статевий член:

Обережно відсуньте крайню плоть (якщо це можливо) і промийте головку та вінцеву борозну, де накопичується смегма. Не намагайтеся насильно відкривати голівку у хлопчиків – це може спричинити травму чи розвиток фімозу. Омивайте статевий член м’якими рухами руки, після використання засобів ретельно змивайте їх. Після миття акуратно промочіть шкіру чистим рушником.

Засоби догляду

Оптимальний вибір – спеціальні гелі для чоловічої інтимної гігієни зі збалансованим pH (близько 5,5), які ніжно очищують та зберігають захисний бар’єр шкіри. У разі їх відсутності можна використовувати м’який гель для душу або мило без ароматизаторів і барвників.

Чого варто уникати

Не застосовуйте звичайне господарське чи туалетне мило – воно пересушує та травмує шкіру.

Антибактеріальні засоби потрібні тільки за приписом лікаря.

Продукти з різким запахом, барвниками чи спиртом часто викликають подразнення.

Особисті засоби гігієни

Використовуйте лише власний рушник і змінюйте його регулярно – волога та тепло тканини сприяють розмноженню мікробів. Не користуйтеся чужими мочалками чи засобами – це прямий шлях до інфекцій.

Інтимна гігієна – не складний, але дуже важливий елемент турботи про власне здоров’я. Дотримуючись простих порад, ви зможете уникнути багатьох проблем і неприємних симптомів, зберігаючи відчуття комфорту та впевненості.