Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва. Там нагадали про заходи профілактики та радять подбати про маски, особливо у замкнених приміщеннях.

Скільки випадків COVID-19 у Києві?

За даними установи, станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей. Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі ця кількість збільшилася до 68, 24 з них – діти.

Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо. І хоча ми живемо у час, коли в нашій свідомості головне слово – "війна", це не скасовує інших загроз для здоров’я,

– ідеться у повідомленні.

Там наголосили, що не залякують, а лише попереджають про можливу небезпеку. Наголошують, що перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19.

Також в установі закликають подбати про маски, перебуваючи, зокрема, в укриттях під час повітряних тривог. Крім вищезгаданого, там нагадали про важливі заходи профілактики. Рекомендують дотримуватися наступного:

не забувайте про маску в закритих обмежених просторах. Не чекайте офіційних розпоряджень та рішень;

регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;

залишайтесь вдома та звертайтесь до лікаря за перших симптомів.

Раніше в IFLScience повідомили, що у світі фіксують поширення нового варіанту COVID-19 – "Німбус". Його виявили у понад 20 країнах. І хоч більшість симптомів не відрізняються від звичного перебігу коронавірусу, є одна особливість.