Київ залишається одним із лідерів серед усіх регіонів України за кількістю хворих на COVID-19. Так, станом на 7 серпня тут зафіксовано понад 9 тисяч випадків і це – другий показник після Львівської області. Чи ризикує столиця опинитися у "червоній" зоні?

Очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан розповів сайту 24 каналу, з чим пов'язане зростання рівня захворюваності у місті й чи є загроза повторного локдауну.

Деталі COVID-19 у Києві: кількість хворих щодня зростає

Чому кількість хворих у Києві зростає?

Передусім, за словами експерта, це стрімке зростання виявлення підтверджених випадків коронавірусу пов'язане зі збільшенням лабораторної діагностики саме хворих, а також підозр на COVID-19.

Цифра, яка сьогодні досягає від 5 до 6 тисяч досліджень на добу при виявленні 100-150 чи 180-200 випадків – це абсолютно нормальна ситуація. Я хочу нагадати, що у березні-квітні проводилася 300-400 досліджень на добу і виявляли 50-60%,

– пояснив Олег Рубан.

Тобто виходить, що за кількістю виявлених випадків серед усіх протестованих Київ має найнижчі показники.

Яка ситуація у госпіталях?

Другий чинник – це госпіталізація важких хворих, а також хворих середнього ступеня важкості. У Києві вже протягом трьох місяців (з травня) цей показник стабільний: на рівні 20-25 осіб на добу.

Загальна ситуація Черговий антирекорд: в Україні 1 453 нових хворих на COVID-19

Як зазначив експерт, це також вказує на те, що у Києві реєструється більше легких форм хвороби. Це – позитивна ситуація, оскільки рівень завантаженості ліжок коливається від 40 до 45% вже також протягом трьох місяців. Тобто ситуація не є критичною.

Чи можна говорити про спалах COVID-19 у столиці?

Негативним чинником Олег Рубан називає різке поширення захворюваності в організованих колективах, де не дотримуються правил профілактичних протиепідемічних заходів.

Лише за останній тиждень у столиці зареєстрували понад 60 таких осередків. Один із найбільших – у "Київхліб" (37 випадків). У кінці липня локальний спалах також виявили в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ – там захворіли 133 особи. В інших колективах фіксують по 10-15 хворих. Однак найчастіше, за словами експерта, реєструються все ж поодинокі випадки захворюваності.



Наразі фіксуються лише локальні спалахи / Фото Getty Images

"Ми можемо говорити про локальні спалахи інфекції в організованих колективах. Щодо погіршення стану в цілому, з епідемічної точки зору, ми сьогодні говорити не можемо, оскільки ситуація – повністю контрольована. Вона напружена, тому що виявляються кожного дня нові захворювання, але цей показник – госпіталізація важких хворих – він стабільний", – зазначив очільник столичної Держпродспоживслужби.

Чи є загроза повторного закриття?

Експерт розповів, що обмеження будуть посилюватися, але – в локально організованих колективах, де не дотримуються правил, виявляються хворі та фіксуються порушення протиепідемічних профілактичних заходів. Йдеться про дезінфекцію, спостереження тощо.

Про такі загальні напрямки, як закриття транспорту чи підприємств сьогодні не йдеться. Оскільки розроблено повністю ефективні та підтверджені часом заходи, які мають за собою результат. Кожен бізнес, усі заклади повинні працювати,

– підсумував Олег Рубан.

Водночас мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 7 серпня не виключив можливість посилення карантину в разі різкого погіршення ситуації. Та додав: "сьогодні від кожного з нас залежить, чи відбудеться це – від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил і наскільки уважні до свого здоров'я".

COVID-19 у Києві станом на 7 серпня: основні цифри