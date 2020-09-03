В обласній психіатричній лікарні Харкова виявили спалах COVID-19. Там захворіла 21 людина. Діагноз COVID-19 підтвердили в 15 пацієнтів та 6 медиків.

Першим на коронавірус захворів лікар обласного медичного закладу. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на коментар директорки обласного лабцентру Любові Махоти.

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Вона розповіла, що наразі триває епідеміологічні розслідування. Однак, за однією з версій, лікар захворів після повернення з відпустки.

Відомо, що 20 інших хворих, в яких підтвердили COVID-19, контактували з лікарем. Їх обстежили через 2 тижні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я.

Наразі стан усіх хворих оцінюється, як легкий.

Коронавірус у Харківській області: що відомо

Харківщина перебуває в трійці областей за кількість нових випадків COVID-19. Станом на 3 вересня коронавірус підтвердили в 9941 людини.

Загалом від недуги в області померли 218 хворих. Зауважимо, що за минулу добу на Харківщині зафіксували 5 нових смертей.