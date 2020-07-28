В Одесі значно збільшилась кількість хворих на COVID-19 за останній тиждень. Відтак в місті почали розгортати додаткові місця у лікарнях другої хвилі.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Олена Якименко під час засідання міськвиконкому.

Читайте також "Безсимптомний спалах": у працівників водоканалу в Одесі виявили коронавірус

За її словами, щотижня фіксується понад 160 лабораторно підтверджених випадків захворювання. За останній тиждень кількість ушпиталених з коронавірусною хворобою збільшилась зі 123 до 332 осіб.

Наразі місцева інфекційна лікарня переповнена. Для лікування пацієнтів з COVID-19 там залучено шість відділень на 207 ліжко-місць, зайнятість яких становить 39%. Через це медики змушені розгорнути медустанови другої хвилі.

Хворих з COVID-19 вже почали приймати в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №5, де є ще 120 ліжок.

Коронавірус в Одесі: що відомо

Станом на 28 липня в Одеській області коронавірус виявили у 3031 людина. За останні тижні в регіоні спостерігається високий показник захворюваності.

Лише за минулу добу в області COVID-19 підтвердили у 71 людини. Від початку епідемії від ускладнень померли 44 хворі на коронавірус.