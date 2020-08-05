Кількість хворих на коронавірус у Харківській області зростає вже шостий день поспіль. За минулу добу, 4 серпня, там виявили 146 нових хворих на COVID-19,

Натомість в Харківській ОДА це не вважають різким стрибком, про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Чому кількість хворих зростає

Зокрема, ситуацію на Харківщині пояснюють значним збільшенням кількості тестувань у регіоні. Наприклад, лише минулу добу, 4 серпня, їх провели майже 2000.

у регіоні. Наприклад, лише минулу добу, 4 серпня, їх провели майже 2000. У транспорті Харкова масово порушують масковий режим . В метро ситуація дещо краща, а от тролейбуси та маршрутки можуть їхати взагалі без жодного пасажира в масці. Водії скаржаться: коли роблять зауваження, їх не слухають.

. В метро ситуація дещо краща, а от тролейбуси та маршрутки можуть їхати взагалі без жодного пасажира в масці. Водії скаржаться: коли роблять зауваження, їх не слухають. Крім цього, причиною зростання кількості хворих називають міграцію: багато людей приїжджають з Росії.

Яка ситуація в лікарнях Харківщини

Обласна інфекційна лікарня Харкова заповнена на 100%. У обласному диспансері радіаційного захисту зможуть прийняти ще 10 хворих на коронавірус. Водночас заповнення районних лікарень складає всього лише 10%.

Довідка. Станом на 5 серпня у Харківській області виявили 3 950 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 132 людини. Натомість 2 253 пацієнтам вдалося одужати.



В. о. директора департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадій Бондарчук повідомив, що на території дитячої інфекційної лікарні підготовлено практично окремостоячий корпус, в якому є 50 боксованих палат. Там можна розмістити до 150 пацієнтів.

"За останній тиждень туди завезено 100 точок доступу кисню. Тобто 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, можуть там перебувати", – наголосив він.