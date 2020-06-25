Чорнобильська лікарня Харкова 4-й день приймає пацієнтів із COVID-19. Утім в диспансері не вистачає лікарів, санітарів і медсестер. На 17 пацієнтів там зараз ледь не стільки ж персоналу. Якщо заповнять усі ліжка хворими на коронавірус, бракуватиме пів сотні працівників.

У лікарні критично не вистачає молодшого медперсоналу. Про це в коментарі 24 каналу розповіла заступниця директора Диспансеру радіаційного захисту Олена Омельяненко.

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"З часу коронавірусної інфекції у мене працює всього лише 6 санітарок і 8 медичних сестер. В цьому питанні дуже великі проблеми, персонал працює з потрійним і навіть більшим навантаженням. У нас навіть деякі співробітники просто залишаються ночувати в лікарні. Залишити пацієнтів без допомоги ми не можемо", – пояснила заступниця директора Диспансеру радіаційного захисту Олена Омельяненко.

З реанімації звільнилися 2 медсестри. До цього майже 70% персоналу написали відмови – бояться працювати з хворими на COVID-19. Тепер ці медики або в безстроковій відпустці, або в окремому корпусі лікують виключно чорнобильців.

Тож хоч медзаклад і визначили опорним для інфікованих коронавірусом на початку пандемії, але необхідну кількість анестезіологів набрали лише зараз. Утім не вистачає ще 12 санітарок, 3 десятків медсестер і кількох лікарів.

Ірина Пирогова, директорка Диспансеру радіаційного захисту населення “Сьогодні прийшов доктор з Госпіталю інвалідів війни. На перше чергування вийшов. Насправді молодшою ​​медсестрою можуть йти працювати і без практики, і без коледжу. Будь-яка людина може прийти, його навчать”

Ймовірне звільнення співробітників диспансеру радіаційного захисту, які відмовилися працювати з коронавірусними, вже вивчають у Харківській ОДА.

"Ми не розуміємо, чи можемо звільнити цих людей чи ні. Зараз працюємо з профспілками і юристами, щоб отримати роз'яснення… Люди перебувають на робочому місці, але функціональних обов'язків не виконують. Просто відмовляються надавати допомогу цим пацієнтам", – сказав заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук під час прессконференції.

Добровольці в Чорнобильській лікарні

Одним з добровольців став 31-річний студент з Марокко Тауфік, який за тиждень отримує диплом сімейного лікаря, готовий працювати в диспансері будь-ким.

"Чесно, боюся, як всі люди бояться. Але у мене більше цікавості знати, що таке COVID-19. Щоб лікар відмовився від людей – це не діло. Це не лікар. Лікар повинен завжди бути помічником людей", – зазначив медик-доброволець із Марокко Тауфік Каукаб.



Доброволець із Марокко Тауфік Каукаб / Фото 24 каналу

Ще одна небайдужа – Оксана. Давно не працює у медицині, але щойно почула про брак кадрів, одразу вирушила до Чорнобильської лікарні.

"В мене дитинка є, ще одна дитинка, онучка, чоловік, батьки. Раптом вони сюди потраплять, а медсестер нема, лікарів нема. А я сиджу на дивані, обурююсь, чого це ніхто не йде працювати, з дипломом медичної сестри. Мені соромно, я не можу так", – пояснила Оксана.



Оксана погодилась допомогти Чорнобильській лікарні / Фото 24 каналу

До пошуку медиків долучились й волонтери. Допомогу чекають від студентів коледжів, у нічні зміни готові чергувати медики з приватних лікарень. При завантаженні всіх ліжок хворими на коронавірус у штаті має бути понад 7 десятків працівників, зараз їх лиш третина.