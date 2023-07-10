Чому зникає голос та як його повернути

Завдяки голосу ми можемо говорити, співати, сміятися, кричати та видавати звуки. Розповідаємо, звідки береться голос і що відбувається, коли він пропадає.

У генерації голосу беруть участь легені, голосові зв'язки та артикулятори – це язик, зуби, піднебіння, щоки та губи. Коли ми мовчимо, голосові зв'язки зморщені, прилягають до горла і між ними залишається щілина.

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Але коли збираємось видати звук, вони натягуються. Повітря з легень намагається вийти назовні, зачіпає зв'язки і змушує їх вібрувати. У цей час утворюється звукова хвиля. Потім хвиля разом із повітрям проходить у рот, де через язик, зуби, губи, щоки виходить назовні у вигляді звуку.

Що відбувається, коли голос пропадає

Місце, де з'являється звук, – це голосові зв'язки. Якщо з ними щось трапляється, наприклад, вони опухають, запалюються або на них з'являються мозолеподібні нарости, то вони вже не можуть натягуватися і вібрувати, а значить, з'являється захриплість або пропадає голос.

Зазвичай голосові зв'язки не можуть працювати з цих причин:

інфекції верхніх дихальних шляхів, такі як бронхіт, ларингіт або синусит;

сезонна алергія, що викликає закладеність носа, кашель та ларингіт;

необхідність довго розмовляти, наприклад, на роботі в call-центрі;

гучні крики та розмови, наприклад на матчі чи концерті.

У поодиноких випадках втрата голосу або захриплість, яка не проходить за 2 – 3 тижні, може бути ознакою раку легень або гортані.

Що робити, щоби повернути голос

Ось що можна зробити, щоб заспокоїти запалені голосові зв'язки:

Дайте зв'язкам відпочити. Не розмовляйте кілька днів або намагайтеся говорити тихіше і менше, ніж зазвичай.

Пийте багато рідини. Постарайтеся уникати зневоднюючих напоїв, наприклад алкоголю і кофеїну. Пийте чай без кофеїну, соки, морси, води.

Використовуйте зволожувач повітря. Сухе повітря може ще більше подразнювати голосові зв'язки.

Приймайте безрецептурні ліки, наприклад, парацетамол або ібупрофен, якщо запалення голосових зв'язок приносить дискомфорт. Голос вони не повернуть, зате знімуть біль.

Якщо захриплість або втрата голосу не проходить за три тижні, потрібно звернутися до терапевта або лора.