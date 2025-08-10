Чому жири корисні?

Жири, як і білки та вуглеводи, – це макроелементи, які виконують важливі функції. Зокрма, вони будують клітини, регулюють гормональний фон, живлять мозок і допомагають засвоювати вітаміни A, D, E, K. Дієтологи пояснили, що організм використовує жир як джерело енергії та захисту для органів, інформує 24 Канал.

Які жири бувають?

Суперечки щодо користі жирів почались з того, що дійсно не всі жири корисні. Насичені жири, а це – м'ясо, масло, кокосова олія у надлишку можуть підвищити ризик серцево-судинних хвороб. Втім, деякі джерела, як-от ферментовані молочні продукти, мають нейтральний або навіть позитивний ефект для організму.

Мононенасичені жири, як от оливкова олія, горіхи, авокадо — навпаки підтримують здоров'я серця.

Поліненасичені жири, зокрема омега-3 та омега-6. Мова про рибу, насіння, рослинні олії, не виробляються організмом і обов'язково мають надходити з їжею.

А от трансжири — головний ворог: вони утворюються під час промислової обробки та містяться в фастфуді, випічці й снеках. Їх пов’язують з високим рівнем холестерину та ризиком онкозахворювань.

Чому не слід виключати жир з раціону Сувора дієта та відмова від жиру може призвести до низки проблем зі здоров'ям, зокрема, стати причиною дефіциту жиророзчинних вітамінів; порушень пам'яті та концентрації; проблем зі шкірою, волоссям і імунітетом; гормонального збою у жінок; розладів менструального циклу та зниження фертильності.

Цікавий факт! Попри калорійність жирів (9 кілокалорій на грам), дослідження не доводять, що низькожирові дієти ефективніші за інші підходи для довготривалого схуднення.

Тож, що робити?

Замість повного виключення жирів, краще обирати якісні джерела. Для цього спробуйте замінити звичайну олію на оливкому або лляну. Варто також зменшити споживання обробленої їжі та набути нову звичку – читати етикетки й уникати інгредієнтів типу "гідрогенізовані жири". Додати у свій раціон продукти, які є джерелами корисних жирів – авокадо, горіхи, насіння, жирну рибу.