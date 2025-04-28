Відповідь на це запитання знайшли науковці Національного медичного центру City of Hope, передає 24 Канал з посиланням на Science.

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Дослідницька група під керівництвом докторки Цюн Ван з’ясувала, що старіння стовбурових клітин відіграє ключову роль у збільшенні жирових відкладень в області живота.

Стовбурові клітини викликають жирові відкладення

Ці клітини, відомі як попередники адипоцитів (АПК), з віком активізуються, утворюючи нові жирові клітини, особливо в абдомінальній зоні. Ці результати можуть сприяти розробці інноваційних методів лікування вікового ожиріння.

З віком ми втрачаємо м’язову масу, але набираємо жир, навіть якщо вага залишається незмінною. Ми виявили, що старіння запускає процес появи нового типу стовбурових клітин, які активно сприяють утворенню жирових клітин, особливо в області живота,

– пояснила докторка Ван.

Експерименти, проведені на лабораторних мишах, показали, що старіючі АПК здатні самостійно створювати велику кількість жирових клітин. Якщо такі клітини пересадити від старих мишей молодим, вони продовжують продукцію жиру з високою інтенсивністю. Однак клітини від молодих мишей, пересаджені старим тваринам, такої активності не проявляли.

Наукова робота також виявила, що процес старіння активує клітини АПК, перетворюючи їх на новий тип стовбурових клітин, який назвали попередньо визначеними преадипоцитами (CP-As). Ці клітини активно генерують жирові клітини, що пояснює збільшення об’єму жиру в животі.

Одним із ключових механізмів, які керують цією активністю, виявився рецептор LIFR (рецептор фактора інгібування лейкемії). Саме він стимулює клітини CP-A до вироблення нових жирових клітин.

"Наше дослідження продемонструвало, що постарілий організм потребує додаткового сигналу для генерації жирових клітин. У молодих тварин цей процес проходить без наявності такого сигналу, але для старих він є визначальним", – підкреслила Ван.

Нова ціль для лікування

Для перевірки своїх гіпотез науковці дослідили тканини людей різного віку й підтвердили: клітини CP-A активні й у людському організмі, особливо у людей середнього віку. Це свідчить про пряму залежність між цими клітинами і віковим накопиченням жирової тканини.

Наші відкриття відкривають величезні перспективи в галузі терапії вікового ожиріння та порушень метаболізму. Контроль активності цих клітин може стати новим інструментом для зменшення жирових відкладень і покращення здоров’я літніх людей,

– підсумувала Ван.

Наступним етапом наукової роботи стане вивчення поведінки цих клітин в організмі старших людей, а також розробка методів, які дозволять блокувати або знижувати їхню активність. Це, своєю чергою, може запобігти віковому збільшенню жирової маси та поліпшити якість життя.