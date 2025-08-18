Статистика протягом століть однозначна: жінки в середньому живуть довше, ніж чоловіки. Таку тенденцію спостерігають у більшості країн і регіонів з моменту, коли почали фіксувати різницю в тривалості життя між статями – орієнтовно з середини XVIII століття.

Причини цього явища багатогранні та охоплюють як біологічні, так і соціальні аспекти. У цій статті ми розглянемо основні чинники, які впливають на тривалість життя, пише 24 Канал з посилання на Harvard Health Publishing.

Біологічні причини

Захисна роль естрогенів. Серед тих, хто програє в цій гонитві, – чоловіки: саме жіночий гормон естроген вважається одним із ключових факторів захисту серця та судин. Естроген знижує ризик розвитку атеросклерозу, сповільнює вікові зміни у серцевому м’язі, зміцнює судинну систему.

У жінок рівень естрогенів значно вищий до настання менопаузи, і це, ймовірно, забезпечує їм певну "фору" у питаннях здоров'я. Після менопаузи – коли рівень естрогену падає – ризики серцево-судинних захворювань зростають, але до цього моменту у жінок уже з’являється перевага в довголітті.

Генетичні особливості. Деякі небезпечні хвороби передаються через Х-хромосому. У жінок їх дві, тому навіть при носійстві гена хвороба рідко проявляється. У чоловіків лише одна Х-хромосома, тож вони з такими захворюваннями стикаються частіше. Наприклад, серйозна м’язова дистрофія або гемофілія набагато частіше вражають хлопців, ніж дівчат.

Соціальні та поведінкові фактори

Схильність до ризиків і шкідливих звичок. Однією з важливих причин меншої тривалості життя серед чоловіків вважається їхня схильність до ризикованої поведінки. Відмінності у формуванні головного мозку можуть призводити до більшої тяги до екстриму: агресивному водінню, участі у бійках чи ігноруванні безпеки. До цього додаються частіше куріння, вживання алкоголю й інших шкідливих речовин.

Особливості праці. Чоловіки частіше обирають професії, пов’язані з небезпекою та високими фізичними навантаженнями – від будівництва до рятувальних служб. Це, само собою, підвищує ризик нещасних випадків та профзахворювань.

Проблеми зі зверненням за допомогою. Чоловіки рідше говорять про свої проблеми, звикли замовчувати внутрішні труднощі й часто соромляться звертатися до лікаря чи психолога. Через це багато проблем із здоров’ям залишаються непоміченими аж до серйозних ускладнень.

Мовчання про труднощі та психологічний тиск. За статистикою, випадків суїциду серед чоловіків більше, ніж серед жінок. Цілком можливо, що серед причин – суспільне очікування "стійкості" й заборона на прояв емоцій: звернення по підтримку, розмова про особисті переживання часто сприймаються як прояв слабкості.

Чи можна змінити ситуацію?

Частина причин закладена самою природою, і на них ми не здатні вплинути. Однак значну роль відіграють суспільні настанови та спосіб життя. Змінюється ставлення до чоловічого здоров’я – змінюється і прогноз за тривалістю життя.

Культура відкритого обговорення проблем, турбота про себе та своєчасне звернення по допомогу можуть подарувати чоловікам додаткові роки активного та здорового життя. Важливо, щоб у суспільстві визнання своїх труднощів і уважне ставлення до здоров’я стали звичною нормою для кожного – незалежно від статі.