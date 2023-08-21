Як позбутися мішків під очима

Будь-хто може зіткнутися з мішками під очима – легка припухлість або набряклість. Але для деяких людей це лише тимчасова неприємність через недосип, для інших – причина невпевненості в собі.

Чому виникають мішки під очима

Зазвичай мішки під очима – це косметична проблема і не свідчить про захворювання. Однією із причин стають вікові зміни – шкіра втрачає тонус, жир починає зміщуватися у нижні повіки, що призводить до припухлості.

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Інша поширена причина – затримка рідини, що викликає набряк. Наприклад, через вживання солоної їжі. Також до появи мішків може призвести:

брак сну;

зневоднення – здатне стати причиною в'ялої шкіри навколо очей;

куріння;

спадковість;

алергія чи подразнення через косметичні засоби.

Медичною причиною мішків під очима може стати дерматит, дерматоміозит, захворювання нирок або офтальмопатія – захворювання очей при патології щитовидної залози.

Як позбутися мішків: домашні методи

Зробіть холодний компрес. Намочіть ганчірку або серветку прохолодною водою і прикладіть до очей. Тримайте компрес кілька хвилин, трохи натискаючи. Робіть процедуру, сидячи прямо. Також для компресу на очі підійдуть огірки та холодні чайні пакетики.

Підберіть подушку так, щоб під час сну голова була трохи піднята. Такий спосіб допоможе уникнути скупчення рідини навколо очей.

Обмежте кількість рідини перед сном та сіль у раціоні. Тож ви зменшите затримку рідини в організмі.

Відмовтеся від куріння. Куріння може спричинити швидку втрату колагену. В результаті ніжна шкіра під очима стає ще тоншою.

Підберіть косметику. Важливо підбирати косметику для догляду під тип шкіри. Це допоможе скоригувати вади та уповільнити ознаки вікових змін. Можна також використовувати консилер, щоб замаскувати мішки під очима.

Як позбутися мішків: допомога фахівців

Якщо домашній догляд не справляється з проблемою, можна звернутися за допомогою до косметолога або хірурга. Фахівці можуть запропонувати такі варіанти:

Лазерне шліфування. Вона дозволяє підтягнути шкіру та покращити її текстуру. Але для людей зі смаглявим кольором шкіри існує ризик гіперпігментації.

Філери. Препарати на основі гіалуронової кислоти допоможуть справляються з западинами, складками та зморшками.

Ін'єкції ботоксу. Допомагають підняти брову та розслабити м'язи навколо очей.

Блефаропластика. Хірургічна операція, яка дозволить видалити зайвий жир довкола очей.

І звичайно, збалансоване харчування, міцний сон і відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, допоможуть забути про безліч проблем зі шкірою обличчя, зокрема і мішків під очима.