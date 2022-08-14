Чому люди фізично втомлюються від розумової роботи: неочікуване відкриття

Довга розумова праця дуже втомлює усе тіло. Тепер у дослідників є нові докази, щоб пояснити, чому так відбувається.

Чому виникає втома під час розумової праці

Дослідження показує, що коли інтенсивна когнітивна робота триває кілька годин, це викликає накопичення токсичних побічних речовин у префронтальній корі мозку. Це змінює ваш контроль над рішеннями, тому ви переходите до легких дій, які не вимагають жодних зусиль.

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Наші висновки показують, що когнітивна робота призводить до справжньої функціональної зміни – накопичення шкідливих речовин, – тому втома дійсно буде сигналом, який змушує нас припинити роботу, але з іншою метою: зберегти цілісність функціонування мозку,

– пояснив Матіас Песільйоне з Університету Пітьє-Сальпетрієр.

Науковці хотіли зрозуміти, що таке розумова втома насправді. У той час як машини можуть обчислювати безперервно, мозок не може. Вони хотіли з'ясувати, чому. Науковці підозрювали, що причина пов'язана з необхідністю переробити потенційно токсичні речовини, які виникають під час нервової діяльності.

Як відбувалося дослідження

Щоб знайти докази цього, вони використовували магнітно-резонансну спектроскопію (MRS) для моніторингу хімії мозку протягом робочого дня.

Вони розглядали дві групи людей: тих, кому потрібно було добре подумати, і тих, у кого були відносно легші когнітивні завдання. У групі людей з важкою розумовою працею у префронтальній корі мозку був вищий рівень глутамату, який і викликає втому. Науковці зазначили, що вагомі докази того, що він виводиться з мозку під час сну