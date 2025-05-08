Алергія на котів: міфи про гіпоалергенні породи та шерсть

Іноді домашній улюбленець стає причиною алергії. Коти поступаються за кількістю алергенів лише пиловим кліщам, займаючи друге місце в списку причин такої проблеми у людей.

Навколо алергії на котів існує чимало міфів та хибних уявлень, повідомляє 24 Канал з посиланням на MedicalXpress.

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Проблема не в шерсті

Багато людей помилково вважає, що алергія виникає через котячу шерсть. Насправді реакція найчастіше з’являється через білок Fel d1, що міститься у слині та шкірних виділеннях котів. Хоча ці тварини можуть виробляти щонайменше вісім різних алергенів, дослідження показали, що саме Fel d1 найчастіше викликає проблеми у людей.

Цей мікроскопічний білок легко осідає на одязі та інших поверхнях, може тривалий час перебувати у повітрі й легко потрапляє в дихальні шляхи. Його можна знайти навіть у помешканнях, де котів ніколи не було – Fel d1 потрапляє туди разом з одягом чи різними предметами з вулиці.

Потрапляючи на шерсть і шкіру, алерген потім розповсюджується навколишнім середовищем разом із шерстю та лупою (мертвими клітинами шкіри), які втрачає кіт. Шерсть може містити алергени, але сама по собі не викликає алергії. Навіть такі породи, як сфінкси, які майже не мають шерсті, виділяють Fel d1, отже, їх не можна вважати повністю гіпоалергенними.

Порода не має значення

Згідно з дослідженнями, ані довжина, ані колір шерсті, ані порода не впливають суттєво на кількість алергену, що виділяє кіт. Основна причина різниці в алергічних реакціях – індивідуальний рівень вироблення Fel d1 у різних котів.

У середньому некастровані коти-самці виробляють більше цього білка, ніж самки або стерилізовані самці. Крім того, у літніх тварин рівень Fel d1 зазвичай нижчий, ніж у молодих.

Породи, які заведено називати "гіпоалергенними", насправді не гарантують відсутності алергії. Наукових доказів повністю не алергенних котів не існує. Навіть в однієї тварини рівень Fel d1 може змінюватися протягом року.

Чи можна зменшити алергенність котів

Останніми роками вчені провели низку досліджень, щоб з’ясувати, чи можна вакцинувати котів проти Fel d1. За попередніми даними, спеціальні дієти з додаванням антитіл із курячих яєць можуть зменшити вироблення цього білка. Проте до появи справді антиалергенного котячого корму ще далеко.

Ранній контакт із котами може знизити ризик розвитку алергії у дітей. Якщо у вас є схильність до алергічних реакцій, але ви мрієте про пухнастого друга, регулярне прибирання вдома дозволить значно зменшити кількість алергенів. За належної уваги та догляду навіть алергіки можуть жити з котом.