Якщо не хочеться сексу: чому відмова – це нормально

Ви, напевно, бачили відверті сцени у фільмах і серіалах, коли двоє починають пристрасно цілуватися, практично зривають один з одного одяг і займаються сексом. Але що робити, якщо партнер в настрої, але це не взаємно? Відповідь одна: не погоджуватися.

Не хотіти – нормально

Кожна людина може хотіти чи не хотіти сексу – взагалі, чи саме зараз. Причин цього може бути багато: від перевтоми до просто відсутності сексуального потягу.

Також на тему Потужний спосіб посилити оргазм і урізноманітнити секс

Відмова – це сигнал, що людина зараз не в настрої, а не обов'язково знак того, що любов закінчилася. Особливо якщо замість сексу прозвучала пропозиція поробити разом щось ще, що сподобається всім.

Згода – перш за все

Тут можна навести аналогію із кавою. Навіть якщо людина дуже любить каву і зазвичай погоджується її з вами пити, зараз вона може просто не хотіти кави взагалі. Це нормально. У вас є таке ж право не погоджуватися на те, чого ви не хочете, і це не соромно.

Секс – це заняття, яке має приносити задоволення всім його учасникам. Відбуватися він має за взаємною згодою та з повагою. Тому що примус до будь-яких сексуальних практик – це спроба порушити чужі кордони. І фактично вважається насильством.