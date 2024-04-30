Чому після їжі хочеться спати

Кожній людині знайомі приємне відчуття втоми та сонливість після смачного обіду. Вони виникають тому, що організм витрачає енергію на травлення їжі.

Смачний обід і солодкий післяобідній сон – до такого графіка нас привчають ще в дитячому садку. Ось тільки для здоров'я після їжі краще порухатись бодай 10 хвилин. Чому ж попри це хочеться прилягти?

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Травлення забирає сили

Сонливість та втома після їжі – досить поширене явище. Якщо ви щойно з'їли подвійний чизбургер, організму доведеться скерувати сили на перетравлення щільного обіду і пожертвувати частиною енергії. Особливо якщо жирна їжа – її складніше перетравлювати.

У справу також вступають гормони: деякі дослідники вважають, що після їжі організм виробляє більше серотоніну – крім іншого, цей гормон бере участь у регуляції настрою та циклу сну – неспання. Це особливо помітно, коли ви поїли багату на білки та вуглеводи їжу: вона містить у собі триптофан, з якого наш організм збирає новий серотонін.

Інші причини сонливості

Крім перетравлення їжі та серотоніну, сонливість можуть викликати:

Недосип. Якщо ви в цілому не висипаєтеся, то після обіду сон буде ще більш бажаним. Порушення сну також впливають на денну сонливість.

Алкоголь. Ситуація з ним непроста: з одного боку, від алкоголю хилить у сон, з іншого боку – його вживання знижує якість сну. Обидва ефекти впливають на денну сонливість.

Деякі стани здоров'я. Серед них – порушення рівня цукру в крові, анемія, гіпотиреоз та низький кров'яний тиск.

Що робити із сонливістю

Бути трохи менш енергійним після їжі – нормально, тому складно із цим щось вдіяти. Але є кілька рекомендацій від Національного фонду сну, які допоможуть зберегти працездатність після ланчу:

Переконайтеся, що ви висипаєтеся вночі. Харчуйте збалансовано і не переїдайте – особливо важку їжу. Пошукайте джерело світла – краще природне. Це допомогти збадьоритися. Порухайтеся: найкраще вийти на спокійну прогулянку. Не їжте надто багато перед сном. Пізня вечеря може погіршити якість сну. Не забувайте пити достатньо води.

Якщо дуже хилить у сон, можна ненадовго прилягти, але намагайтеся спати не довше 30 хвилин. Якщо спати довше вдень, можна прокинутися з почуттям втоми.