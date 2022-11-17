Кидати курити корисно в будь-якому віці

Вважається, що мутації, які призводять до раку легень, зберігаються навіть після припинення куріння. Однак результати нового дослідження показали, що невелика кількість неушкоджених клітин може допомогти відновити орган.

Нове дослідження куріння

Такий ефект спостерігався навіть у тих, хто викурював пачку цигарок на день протягом 40 років, перш ніж кинути.

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Ми були зовсім не готові до цього відкриття. Існує популяція клітин, які магічно оновлюють слизову оболонку дихальних шляхів,

– сказав автор дослідження Пітер Кемпбелл.

Вчені з Університетського коледжу Лондона та Інституту Сенгера проаналізували біопсії легенів 16 осіб – теперішніх та колишніх курців, дорослих, які ніколи не курили, та дітей.

Кидати курити завжди корисно

Генетичні зміни у клітинах організму – нормальний етап старіння, і деякі з них нешкідливі. Однак деякі мутації, накопичуючись, можуть призвести до раку. Дослідження показало, що 90% клітин легенів у курців містили до 10000 генетичних змін, у тому числі здатних викликати рак.

Водночас у тих, хто кинув курити, до 40% від загальної кількості клітин легенів були здоровими. Вчені зазначили, що пошкоджені клітини не могли "чарівним чином полагодитися".

"Швидше вони були замінені здоровими клітинами, які уникнули пошкодження від сигаретного диму", – розповів Кемпбелл.

Точний механізм цього феномену поки не зрозумілий, але автори дослідження припускають існування свого роду резервуара клітин, які поступово розмножуються та замінюють пошкоджені, коли людина кидає курити.