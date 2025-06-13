Не лише для військових: чому в кожному автомобілі має бути турнікет

Критична кровотеча — це лічені хвилини до смерті, а не години до приїзду швидкої. Тому турнікет – це не розкіш, а шанс на порятунок, коли кожна секунда має велике значення.

Критичні крововтрати залишаються однією з головних причин смерті людей в аваріях. У 2024 кількість ДПТ в Україні зросла на чверть, а смертність від них – на 9%. Найчастіші травми в ДТП – забої, розриви тканин, травми голови та масивні кровотечі, пише 24 Канал.

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Турнікет рятує життя

Очікування швидкої допомоги може тривати до кількох годин, особливо у воєнний час та на трасах поза містом. Проте при критичній крововтраті чекати небезпечно – смерть настає вже за лічені хвилини.

Навіть найдосвідченіший водій не може передбачити всі ситуації на дорозі. Але є речі, які можуть стати вирішальними у критичний момент: пасок, подушки безпеки та сучасний кровоспинний турнікет в автомобільній аптечці. Якщо внаслідок аварії було поранення кінцівки та відкрилася масивна крововтрата, турнікет зупинить її за секунди та врятує життя.

На трасі Житомир-Чуднів я потрапив на місце аварії. Перевернута машина, поліція, безпорадні водії. Постраждалому відірвало ноги, а люди намагалися зупинити критичну кровотечу багажною гумою – що категорично заборонено. Я наклав два SICH-Tourniquet, шийний комір. Це врятувало йому життя,

– розповів інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини Дмитро Гладишевський.

Проте українські аптечки досі укомплектовані застарілим джгутом Есмарха для зупинки кровотеч. Він не відповідає сучасним стандартам, складний для самостійного накладання та його використання може призвести до некрозу. Щоб подбати про власну безпеку, водії повинні мати в салоні автомобіля аптечку з сучасним турнікетом, ножицями та рукавичками. У критичній ситуації це може врятувати як власне життя, так і того, хто поруч.

Як вибрати турнікет, який точно спрацює

Щоб пристрій не підвів у критичний момент, варто звернути увагу на такі характеристики:

Сертифікація та оригінальність. Уникайте китайських підробок, які можуть не спрацювати. Турнікет має відповідати стандартам НАТО або бути схваленим фахівцями тактичної медицини.

Зручність застосування. Він повинен бути придатним для самостійного накладання однією рукою.

Ефективність для різних користувачів. Водіями є як чоловіки, так і жінки, а пасажирами – діти. Турнікет має забезпечувати зупинку кровотечі навіть на тонких кінцівках.

Провідні інструктори та медики рекомендують мати як мінімум 2 кровоспинних джгути: один для тренування, інший – на випадок критичної ситуації. В ідеалі – щоб було на кожну кінцівку та запасні для порятунку інших.

Дорожня аптечка без сучасного турнікета — це ризик. Перевірте її просто зараз: чи є в ній все необхідне? Придбайте необхідні речі, якісний турнікет і навчіться його використовувати. Адже одного дня саме ваша підготовленість може врятувати чиєсь життя.