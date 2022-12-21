Чому людям з ожирінням важко скинути вагу

Організм може компенсувати спалювання калорій під час вправ, заощаджуючи енергію, яка зазвичай йде на підтримку його основних функцій.

Проблеми схуднення

Фізичні вправи – важлива частина боротьби з ожирінням. Вони допомагають витратити зайву енергію та стимулюють розпад жирової тканини. Однак організм не любить втрачати жир, який гіпотетично йому ще може знадобитися. У новому дослідженні вчені виявили ще один механізм, який пояснює чому схуднути буває так складно.

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Раніше вчені були впевнені, що всі калорії, які людина витратила під час вправ, можна вважати чистим досягненням у боротьбі із зайвою вагою. Проте нова робота показала, що у відповідь на спалювання енергії організм може відповісти жорсткою економією. Це може сильно впливати на добовий енергетичний баланс.

Економія енергії

У дослідженні вчені проаналізували дані про витрати енергії 1754 осіб. Вони виявили, що збільшення рівня фізичної активності через виконання вправ призвело до того, що організм намагався компенсувати витрати енергії. Для цього він обмежував її витрати у спокої (починав використовувати менше калорій для різних життєвих процесів).

Співавтор дослідження професор Льюїс Хелсі з Університету Роухемптон порівняв реакцію організму з діями уряду, якому потрібно підвести баланс бюджету: якщо він витратив більше, ніж заплановано, на початку року, він може скоротити витрати.

Аналогічно, люди, які намагаються схуднути, можуть виявити, що спочатку їм вдається позбавитися зайвих кілограмів, але незабаром виходить на плато – протягом тижнів чи місяців прогресу немає. Однією з причин цього, напевно, є описана економія з боку організму.

Дослідження також показало, що найбільше скорочує витрати енергії у спокої організм людей з ожирінням.