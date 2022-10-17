Чому таблетки з йодом не завжди ефективні при ядерній загрозі

Війна Росії проти України посилила побоювання щодо ядерної загрози та підвищила інтерес до препаратів з йодом, які можуть допомогти захистити організм від впливу деяких видів радіації.

Ядерний шантаж Росії

Останніми тижнями зросла стурбованість через періодичні відключення російськими окупантами електроенергії на Запорізькій АЕС, що збільшило ризик аварії. А погрози президента Росії Володимира Путіна про те, що він використає "всі необхідні засоби" для перемоги у війні в Україні, викликала страх перед ядерною війною.

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Деякі країни Європи почали накопичувати таблетки з йодом, а в аптеках Фінляндії почали закінчуватись ці препарати після того, як міністерство охорони здоров’я країни рекомендувало купити всім одну дозу цих ліків на випадок надзвичайної ситуації.

Як діє йод проти радіації

Йодид калію забезпечує специфічний захист від одного виду впливу радіації. Він перешкоджає щитовидній залозі накопичувати радіоактивний йод, який може бути вивільнений в атмосферу під час ядерної аварії.

Цей радіоактивний матеріал може підвищити ризик раку щитовидної залози, якщо він потрапить в організм, наприклад, при вдиханні або вживанні зараженої їжі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, він особливо небезпечний для дітей, і його ризик для здоров’я може зберігатися протягом багатьох років.

Таблетки йоду наповнюють щитовидну залозу стабільною версією йоду, щоб радіоактивна речовина не могла проникнути накопичуватись. Якщо щитовидна залоза накопичить йодид калію, вона не зможе увібрати шкідливий йод, який виникне після ядерної аварія. Ці таблетки дешеві і продаються у всьому світі.

Недоліки йодиду калію

Але йодид калію не захищає від усіх видів радіоактивних загроз. Ядерна зброя, наприклад, може вивільнити багато різних видів радіації та радіоактивних матеріалів, які можуть пошкодити багато частин тіла.

Органи охорони здоров'я попереджають, що йодид калію потрібно приймати лише в певних ядерних надзвичайних ситуаціях, і найкраще діє, якщо його приймати до моменту впливу. Але не потрібного його приймати для профілактики завчасно.

Йодид калію може мати деякі побічні ефекти, такі як висип, запалення або розлад шлунку. Відповідно до вказівок Управління з контролю за продуктами й ліками США особам старше 40 років не потрібно приймати це препарат.