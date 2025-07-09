Рак молодшає: чому у молодих людей зростає ризик онкологічних захворювань

В останнє десятиліття, на тлі загального збільшення добробуту в розвинених країнах, вікова межа деяких видів раку помітно "омолодилася". Зокрема, у США спостерігається 14,8-відсоткове збільшення випадків раку шлунково-кишкового тракту серед людей молодших 50 років.

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