Ба більше, все частіше діагностуються випадки колоректального раку, раку стравоходу, шлунка, апендикса та жовчних шляхів, пише 24 Канал з посилання на British Journal of Surgery.
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Порівняльні дані показують, що сучасні 35-річні американці удвічі частіше стикаються з ризиком раку товстої кишки та вчетверо частіше – з раком прямої кишки порівняно з тими, хто народився у 1950 році. У Європі також відзначається зростання захворюваності серед молоді 20 – 29 років – приріст склав 7,9% за період з 2004 по 2016 рік.
Основні причини "раннього" раку
Вчені з Медичної школи Гарварда та Онкологічного центру в Бостоні виділяють серед причин "раннього" раку ожиріння, особливо те, що починається в дитячому та підлітковому віці. Дослідження 2019 року показало, що у жінок з індексом маси тіла понад 30 ймовірність розвитку колоректального раку в ранньому віці майже удвічі вища, ніж у жінок з нормальною вагою.
Крім того, значущими схильними факторами є західний стиль харчування, неалкогольна жирова хвороба печінки, куріння та вживання алкоголю. Переважання в раціоні перероблених продуктів, нестача фруктів та овочів значно збільшують ризик розвитку захворювання.
Соціальні та психологічні наслідки
Пацієнти з раннім діагнозом раку часто стикаються з тривогою, проблемами самосприйняття та сексуальними дисфункціями, а також частіше страждають від депресії порівняно з тими, хто захворів у більш зрілому віці.
Сучасні дослідження, зокрема опубліковані в British Journal of Surgery, закликають до перегляду підходів у профілактиці та ранній діагностиці раку, починаючи обстеження значно раніше традиційних 50 років.
Невтішні прогнози та висновки
Прогнози показують, що до 2050 року кількість випадків раку в світі збільшиться на 84,3%, а смертність – на 93,2%. Особливо значний ріст очікується у випадках раку простати.
Аналіз показує, що стиль харчування, багатий на цукри, насичені жири та ультраперероблені продукти, веде до підвищення онкологічних ризиків. Наприклад, в амішів, попри аналогічний раціон, рак зустрічається на 40% рідше, що свідчить про складність та багатогранність факторів ризику раку.