Сніданки, від яких хочеться спати?

Деякі звичні страви створюють різкий стрибок енергії, а потім так само швидко її "обнуляють". 24 Канал з посиланням на дані Statista, публікує перелік сніданків, які провокують сонливість, та прості альтернативи для справді енергійного старту дня.

Дивіться також Яка їжа може одразу впливати на мозок і підвищувати ризик інсульту

Булочки та бейгли

Велика кількість "порожніх" вуглеводів, без клітковини й білка, і замість стабільної енергії ви отримуєте різкі перепади цукру в крові.

Замініть на цільнозерновий бейгл у парі з яйцем, сиром чи авокадо.

Йогурт з добавками

Цукор у готових йогуртах блокує клітини, які відповідають за бадьорість, тож після солодкого парфе хочеться знову спати.

Обирайте натуральний йогурт без добавок, додавайте ягоди чи горіхи.

Млинці з сиропом

Ситна класика вихідних, але у великій порції вони працюють як десерт: швидкий підйом і такий самий різкий спад сил.

Готуйте млинці з борошна з високим вмістом клітковини, додавайте білкову начинку й не зловживайте солодкими соусами.

Апельсиновий сік із пакета

У склянці може бути до 26 грамів цукру — стільки ж, як у шести кубиках. Замість користі ви отримуєте "цукровий удар".

Їжте цілі фрукти або робіть смузі з м'якоттю, щоб додати клітковину.

Смажена індичка

Здається дієтичною альтернативою бекону, але містить багато солі. Надлишок натрію й жиру провокує втому.

Використовуйте невелику кількість індички чи бекону як акцент у страві, а не основну частину.

Солодкі пластівці

По суті – цукор у різних формах. Сплеск енергії триває хвилин 30, далі настає сонливість.

Варіть вівсянку, додавайте горіхи, корицю, сухофрукти.

Фруктові смузі "без міри"

Коли в блендері лише фрукти, ви отримуєте забагато фруктози. Це швидко втомлює замість бадьорити. Балансуйте смузі зеленню, білком (йогурт, протеїн) і здоровими жирами (насіння, горіхи).

Ковбаса та жирне м'ясо

Травлення "з'їдає" енергію, тому після такого сніданку відчуття важкості й сонливість гарантовані.

Обирайте сендвічі з тонкими скибочками відвареного м’яса, а не з жирними ковбасами.

Кавові напої з сиропами

Кава сама по собі бадьорить, але якщо додати понад 70 грамів цукру – отримаєте протилежний ефект. Пийте звичайну каву, додаючи трохи молока та мінімум сиропу.

Зайвий сніданок

Навіть корисна страва у занадто великій порції перевантажує організм і робить вас сонними. Орієнтуйтеся на помірні порції та відчуття ситості, а не "переїдання".