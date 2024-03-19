Змогли пояснити, чому виникає найпоширеніший симптом раку

У новому дослідженні вчені виявили важливий звʼязок між раковою пухлиною та метаболічними змінами в раковій кахексії – екстремальному виснаженні організму, та втраті ваги, що відбувається через онкологічного захворювання.

Вчені з Китаю та США провели експерименти на мишах і виявили, що сприяє розвитку кахексії у пацієнтів з раком.

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Проблема ракової кахексії

Кахексія – це патологічний стан, що характеризується швидкою втратою ваги за рахунок м'язової та жирової тканини, слабкістю та порушенням життєво важливих процесів – зустрічається у 50 – 80% хворих з онкологією і у 20% випадків є причиною їхньої смерті.

Вона пов'язана з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ), серцевою недостатністю, нирковою хворобою, інфекційними та запальними захворюваннями. Основними причинами кахексії в минулому вважалися надлишок цитокінів, білка міостатину та глюкокортикоїдів, а також дефіциті тестостерону та інсуліноподібного фактора росту 1. Проте механізм, відповідальний за запуск цього метаболічного синдрому, досі залишився невідомим.

Нове дослідження втрати ваги під час раку

У ході нового дослідження вчені аналізували рівні метаболітів – продуктів метаболізму – у крові самців лабораторних мишей з кахексією, викликаною карциномою легень. Дослідники попередньо розділили тварин на дві групи, одна з яких була контрольною та отримувала плацебо замість ракових клітин.

Аналіз зразків мишей допоміг виявити лактат – продукт клітинного метаболізму, похідну молочної кислоти – як основний метаболіт, рівень якого тісно пов'язаний зі скороченням маси тіла. Конкретніше вчені звертали увагу на його рецептор GPR81.

Механізм втрати ваги під час раку

Коли дослідники імплантували мишам людські ракові клітини, вони виявили, що підвищений рівень лактату через GPR81 викликає широку трансформацію білої жирової тканини (яка складається переважно з білих адипоцитів), включаючи її потемніння та ліполіз – процес розщеплення жирів на жирні кислоти. І в результаті відбувалася втрата маси тіла.

Тривале збільшення рівня лактату в крові виявлялося достатнім для зміни білої жирової тканини (перетворення на буро-жовту), ліполізу, атрофії м'язів і, зрештою, зниження ваги. Це підтвердилося під час аналізу метаболітів у чоловіків і жінок з кахексією.

Рівень цього продукту клітинного метаболізму значно зменшувався після видалення пухлин легень, що дозволило вченим припустити, що пухлина є головним джерелом підвищеного рівня лактату в крові, хоча для запуску кахексії у гризунів без пухлин виявлялося достатньо інфузій лактату.

Якщо вдасться знайти спосіб впливу на рецептор GPR81, можна отримати засіб лікування такої небезпечної для життя категорії онкопацієнтів. Однак для цього знадобляться подальші дослідження.