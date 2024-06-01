Чому нігті на руках та ногах ростуть з різною швидкістю

Нігті на ногах справді ростуть повільніше. Серед можливих причин виділяють їх анатомічні особливості, еволюційні причини та різницю у кровопостачанні.

Як ростуть нігті

Якщо нігті на руках доводиться стригти раз на кілька тижнів, то про нігті на ногах іноді можна забути майже на місяць. І річ не тільки в тому, що ніхто їх під шкарпетками не побачить: вони справді чомусь ростуть повільніше.

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Взагалі нігті ростуть так: помічали світлу область біля основи нігтя у формі півмісяця? Це видима частина матриксу нігтя він постійно виробляє новий будівельний матеріал нігтя – кератин. Поступово він накопичується і просуває ніготь уперед.

Чому нігті на руках ростуть швидше

У середньому за місяць виростає 3,5 мм нігтя на руках і 1,6 мм нігтя на ногах. Виходить, нігті на руках справді ростуть більше, ніж у два рази швидше. Вчені досі не розібралися, чому саме так відбувається, тож далі ми ділимося з вами набором гіпотез.

Перша гіпотеза пов'язана з анатомічними особливостями та тим, як влаштований ріст нігтів. Вважається, що оскільки матрикс на нігтях ніг менший, то й кератину виробляється менше – звідси повільніший ріст. На підтримку цієї теорії можна сказати, що нігті на великих пальцях (з великим матриксом) теж ростуть швидше.

Інша гіпотеза – неоднакове постачання крові. Дослідження показують, що нігті на руках отримують більше крові, а з нею – і більше поживних речовин для росту. Крім цього, він сповільнюється і прохолоднішою температурою в районі пальців ніг.

Є й еволюційна теорія такої різниці: так вже історично склалося, що нігті на руках ми використовували частіше – для захисту, іноді як інструмент у господарстві, та зрештою, щоб почухати спину. Більш активне використання призводить до більшої травмованості та необхідності відрощувати нові нігті. На користь цієї теорії свідчить ще й те, що нігті на домінантній руці ростуть швидше, тому що вона найчастіше використовується і більше травмується.

Хоча нігті на ногах ростуть повільніше, не варто забувати вчасно їх стригти, щоб ніготь не вріс, і не порвати шкарпетки.