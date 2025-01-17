Чому нам хочеться шкідливої їжі: вчені знайшли відповідь у мозку

Через надмірну кількість товарів на полицях магазинів наш мозок все частіше надсилає сигнали про бажання споживати солодощі або жирну їжу, хоча організму це насправді не потрібно.

Дослідження, проведене Центром хімічних відчуттів Монелла (США), показало, що пам’ять відіграє ключову роль у нашій харчовій поведінці та може сприяти переїданню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Metabolism.

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Нове дослідження харчування

Група під керівництвом доктора Гійома де Лартига виявила в мозку нейрони, які запам’ятовують продукти з високим вмістом цукру та жиру. Ці нейрони, що розміщуються в гіпокампі, кодують спогади про смачну їжу та регулюють харчові звички, впливаючи на вагу й метаболічне здоров’я.

Головне відкриття полягає в тому, що придушення активності цих нейронів знижує потяг до солодкого й захищає від набору ваги, навіть під час висококалорійної дієти. Натомість їхня активація посилює спогади про їжу та спонукає до вживання цих продуктів.

Мозок змушує нас обирати шкідливу їжу

Ми виявили нейрони, які не лише формують спогади про їжу, але й регулюють нашу поведінку, що має серйозні наслідки для контролю ваги та обміну речовин,

– зазначив доктор Гійом де Лартиг.

Ці нейрони виконують різні функції: деякі кодують спогади про цукор, інші – про жири, але не зачіпають інші види пам'яті. Це дозволяє як тваринам, так і людям чітко розрізняти джерела поживних речовин. Така система, ймовірно, розвивалася для виживання в умовах браку їжі, але в сучасному світі з надлишком їжі вона може сприяти переїданню. В результаті ми часто купуємо або споживаємо продукти, які не приносять нам користі.

Пам’ять часто залишається в тіні як важливий аспект харчування, але це дослідження демонструє прямий зв’язок між пам’яттю та метаболізмом.

Дослідження також підкреслює, що маніпуляція з цими нейронними ланцюгами може стати ефективною стратегією в боротьбі з ожирінням. Вчені припускають, що порушення зв’язків між спогадами та харчовими тригерами може допомогти знизити споживання надто "смачних" продуктів для нашого мозку.