Набряклі пальці короля Чарльза III: у чому може бути причина
Джерело:Pubmed
Весь світ облетіли фото набряклих пальців нового короля Великої Британії Чарльза III. Розбираємось, у чому може бути причина такого стану кінцівок.
Чому набрякають пальці
Цей стан називається дактилітом – запаленням фаланги пальців кисті та стоп. При гострій формі пальці набрякають і червоніють, суглоби стають гарячими на дотик, а людина відчуває в них скутість.
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При хронічній формі захворювання пальці набрякають, але болю і почервонінь немає. Зазначимо, що при дактиліті також вражаються суглоби та сухожилля.
Але дактиліт – це симптом, що виникає при таких захворюваннях:
- псоріатичний артрит, при якому вражаються окремі пальці;
- ревматоїдний артрит;
- реактивний артрит;
- серповидноклітинна анемія, при ній еритроцити стають схожими на серп;
- туберкульоз;
- сифіліс;
- саркоїдоз;
- подагра.
Яка хвороба у нового короля Чарльза III
Сказати точно, що у короля дактиліт, не можна. Поставити діагноз за фотографією неможливо. Через те, що у нас немає доступу до медичної карти короля, неможливо точно визначити й причину набряку. Це може бути і подагра, і ревматоїдний артрит.