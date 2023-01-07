Як люди з часом змінюють свою рідну мову

Писати якоюсь мовою безпосередньо про зміни самої мови здається справжнісінькою пасткою і тортурами. Але це не збентежило дослідників з Австрії.

Мови минулого дуже відрізняються від сучасних. Це стосується не тільки їхнього словникового запасу і граматики, але й розмовної мови. Вчені з Віденського університету досліджували, які фактори відповідальні за ці зміни і що вони говорять про можливості обробки нашого мозку.

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Як люди змінюють мову

Мозок віддає перевагу тим мовним зворотам, які потрапляють у постійний побут людини. Щоб дослідити та довести це вчені проаналізували понад 40 000 слів з англійських текстів раннього середньовіччя. Вони визначали довжину голосних, наприклад, використовуючи словники або зважаючи на всі сусідні звуки. Потім вони підрахували частоту народження слів з довгими і короткими голосними.

Одне покоління говорить певним мовним різновидом. Діти цього покоління легше сприймають, обробляють і засвоюють часті мовні звороти покоління своїх батьків, ніж менш часті, і тому ці патерни використовують частіше. Це друге покоління тих, хто розмовляє, потім передає злегка змінену мову для своїх дітей,

– пояснили автори дослідження.

Вчені також помітили цю поступову зміну мови за тим фактом, що бабусі та дідусі і їхні внуки говорять трохи по-різному. Якщо цей процес відбувається протягом багатьох поколінь та століть, мова змінюється настільки, що минулі різновиди мови важко зрозуміти сьогоднішнім людям.