Чому люди бояться вступати у стосунки

Опора, підтримка, повага у парі – це, здавалося б, уже класичне уявлення та очікування у стосунках. Однак, навіть якщо людина говорить про це відкрито, це абсолютно не означає, що вона готова будувати близькі відносини з людьми.

Існує поняття "інтимофобія" – страх іти у близький контакт із партнером, створювати довірчі серйозні стосунки з емоційною близькістю.

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Що таке страх стосунків

Попри те, що більшість психологів вважають це своєрідним діагнозом, у Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) та Діагностичному статистичному довіднику (DSM-5) цей вид зміненої поведінки не класифікується як захворювання.

Однак якщо у вас проявляються соматичні симптоми у вигляді розладів шлунково-кишкового тракту, тремтіння рук, почервоніння обличчя, то лікар визначатиме цей страх під загальним терміном соціальні фобії. Але лікувати це доведеться все одно нашою улюбленою психотерапією з мінімальним втручанням протитривожних препаратів.

Причини страху відносин

Виникає питання: а якщо "страх близькості" – лише уникнення соціальної норми? Насправді цей феномен може мати безліч актуальних для нашого часу причин.

Раніше було заведено одружуватись рано, заводити дітей, але, на жаль, нічого спільного з емоційною близькістю ці поняття не мали. Нинішнє покоління просто боїться створювати відносини лише тому що так треба..

Ми раптом усвідомили, що нам не потрібний шлюб заради шлюбу. Тепер нам актуальна емоційна близькість, вірність, безпечний контакт, довіра. Але як це побудувати, якщо приклад здорових дорослих відносин, здається, ні в кого немає? Ось і вступає в хід боротьба за своє власне "я", особисті межі та своє життя загалом. Ми ніби боремося за право бути собою.

І це перетворюється на величезну нав'язливу проблему нашого часу – страх утворювати контакт. Тому що доведеться миритися ще з чиїмись інтересами, а отже, залежати від чиєїсь думки. Але в цьому і полягає суть та відповідь на це питання. У страху "залежності" народжується "контрзалежність". Співзалежність вважається патологічною формою взаємовідносин, коли людина сприймає партнера центром свого всесвіту та максимально залучається до його життя, забуваючи про своє.

Контрзалежність ж зворотна форма, де людина максимально швидко відкидає будь-які взаємини, але вона також може включати складніші поведінкові та емоційні реакції.

Вчені не вважають формою патології інтровертів, які уникають спілкування з людьми через особливості психіки, механізмів збереження енергії та переваг у способах взаємодії та соціальної адаптації. Якщо людина вміло балансує ці поняття і вибирає бути одна за власним бажанням, а не зі страху чи соматичних проявів – з нею все ок.

Головні причини страху близьких відносин: