У людей з мігренню виявили нові негативні симптоми навіть поза нападами

Мігрень – не просто біль голови. Цей стан може впливати на якість життя, навіть коли немає нападів. У дослідженні вчені виявили, що пацієнтів з мігренню частіше захитує.

Під час поїздки американськими гірками голова може крутитися практично у будь-кого, проте люди, які страждають від приступів мігрені, набагато частіше стикаються з проблемою захитування.

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Нове дослідження мігрені

У новому дослідженні вчені з Німеччини визначили, наскільки частіше людей з мігренню захитує порівняно зі здоровими, а також виявили раніше невідомі особливості роботи їхньої нервової системи. Для цього вони використали симуляцію поїздки американськими гірками.

У дослідженні брали участь 20 пацієнтів з мігренню та 20 здорових людей. Їхній середній вік був 30 років. Учасники, які страждають від мігрені, в середньому зазнавали 3,7 нападу хвороби на місяць, 15% із них приймали ліки для профілактики. Під час експерименту вони не мали нападів мігрені, у 15% вони виникли протягом двох діб після віртуальної поїздки.

Учасникам дослідження провели функціональну магнітно-резонансну томографію під час перегляду 35-хвилинного реалістичного ролика, що симулює поїздку американськими гірками. На відео швидка їзда чергувалася із повільними підйомами.

У людей з мігренню частіше захитує та інакше працює мозок

У порівнянні з учасниками з контрольної групи, пацієнти з мігренню частіше повідомляли про те, що під час перегляду ролика зазнавали запаморочення (65% проти 30%) та відчували захитування (47,3% проти 24,3%). У тих, хто страждав від мігрені, симптоми були більш виразними та тривалими.

Наші дані показують, що області мозку, пов'язані з обробкою болю при мігрені, перетинаються із системами мозку, які регулюють захитування та запаморочення. У людей з мігренню не просто болить голова. Вони також часто стикаються з іншими проблемами, які можуть знизити якість їхнього життя. Це дослідження дає нам краще розуміння, що відбувається у їхньому мозку,

– зазначила авторка дослідження Габріелла Карвало.

Функціональна МРТ показала, що у людей, які регулярно відчувають напади мігрені, була підвищена активність у відділах мозку, які відповідають за зір, сприйняття болю, обробку рухової інформації та рівновагу. Також у них було знижено активність у частинах мозку, пов'язаних з когнітивними функціями, включаючи увагу. Чим важче протікала мігрень у людей, тим виразнішими були ці зміни під час поїздки.