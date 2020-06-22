Чому на Львівщині велика кількість випадків зараження COVID-19: відповідь Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому у Львівській області збільшилася кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Про це пише пресслужба Президента України Володимира Зеленського.
Читайте також В Ізраїлі створили вакцину проти COVID-19 на базі іншого вірусу
Нагадаємо, на Львівщині вже кілька днів підряд фіксують найбільшу добову кількість випадків COVID-19. Станом на 22 червня підтверджено захворювання у 200 людей.
Загалом з початку епідемії на Львівщині виявили 3 980 випадків коронавірусної інфекції. від ускладнень COVID-19 померли 114 пацієнтів, 674 людей подолали захворювання.
За словами Віктора Ляшка, така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.
Додамо, що за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 – позитивні. З них нових проб ПЛР-тестів – 468, з яких 129 – позитивні.