Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому у Львівській області збільшилася кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це пише пресслужба Президента України Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, на Львівщині вже кілька днів підряд фіксують найбільшу добову кількість випадків COVID-19. Станом на 22 червня підтверджено захворювання у 200 людей.

Загалом з початку епідемії на Львівщині виявили 3 980 випадків коронавірусної інфекції. від ускладнень COVID-19 померли 114 пацієнтів, 674 людей подолали захворювання.

За словами Віктора Ляшка, така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Додамо, що за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 – позитивні. З них нових проб ПЛР-тестів – 468, з яких 129 – позитивні.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу