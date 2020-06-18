Протягом останніх днів Львівська область продовжує лідирувати за кількістю нових випадків COVID-19. За 17 червня там підтвердили 171 новий випадок зараження. За словами заступника голови ЛОДА Тараса Греня, це зумовлено двома причинами. Зокрема, в регіоні збільшилась кількість тестувань. Якщо раніше на Львівщині щодня робили лише майже 250 тестів, то зараз – близько 550.

Також високий ріст захворюваності спричинений тим, що люди не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Зокрема, не носять маски і нехтують встановленими правилами. Тому це є 2 критичні причини, чому зараз в області відбувається така ситуація. Про це Тарас Грень розповів в ефірі 24 каналу.

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Він також зауважив, що в області неоднорідна ситуація. Львів дає найбільшу кількість нових випадків, тобто, понад 70%, а райони – меншу. "Є райони, які майже не дають кількість захворювань", – відзначив він.

Заступник голови ЛОДА пояснив, що у Львові – понад 70% випадків інфікування по всій області. Це пов'язано з великим скупченням людей, а також недотриманням відповідних правил.

На його думку, критична проблема – недотримання відповідних санітарно-епідеміологічних вимог, нехтування громадянами певними карантинними заходами.

"Коли ми говоримо про джерела, то основне питання є не відповідні центри інфікування, а контакти з іншими людьми, – додав Тарас Грень.

Чи можливе посилення контролю за дотриманням карантину

За його словами, з урахуванням брифінгу МОЗ, який відбувся 18 червня, на Львівщині сподіваються на диференційований підхід, визначений постановою Кабміну від 17 червня.

Чекаємо її тексту. Готові до диференціації як і щодо території, так і видів чи посилення або послаблення карантинних заходів,

– пояснив заступник голови Львівської ОДА.

Тарас Грень розповів, що 9 червня відбудеться засідання обласної Комісії ТЕБ та НС, там мають приймати рішення щодо коригування тих чи інших речей, які стосуються карантинних обмежень. Він наголосив, що це відбудеться, якщо буде текст постанови і, зокрема, чіткий правовий механізм щодо диференції підходів.

"Коли ми говоримо про місця скупчення людей у вигляді ресторанів чи відкритих терас – готові говорити про посилення карантинних заходів. Про можливість організації пасажирських перевезень з дотриманням відповідних санітарно-епідеміологічних норм – готові в цій ситуації йти на послаблення заходів", – пояснив він.

Довідка. 17 червня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні, а також оновив механізми, за якими карантинні обмеження зможуть посилити.

Втім заступник голови ЛОДА наголосив: якщо мовиться про територіальність чи повноваження районних комісій ТЕБ та НС, то цього пункту немає у постанові Кабміну. І дуже сподіваємося, що цей пункт буде.

Відтак, обласна комісія ТЕБ та НС готова в окремих районах посилювати карантинні заходи, в інших – послаблювати.

"Проблема в тому, що на сьогодні 92 постанова не дає можливість диференційованого підходу саме до місць чи до повноважень районних комісій ТЕБ та НС. Вона передбачає об'єктом прийняття рішень тільки область в цілому", – зазначив Тарас Грень.

Дивіться відео: коментар заступника голови ЛОДА Тараса Греня