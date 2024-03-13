Не лише звикання: чому кава перестає бадьорити, а інколи й викликає втому

Кофеїн – стимулятор, але різні фактори впливають на те, як він впливає на людину. У декого кава може викликати почуття втоми через проблеми зі сном, толерантність до кофеїну та підвищення рівня цукру в крові.

Кофеїн – найпопулярніший стимулятор у світі. Говорять, що це чудове джерело бадьорості, але не на всіх він впливає однаково. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), середня чашка кави містить близько 80 – 100 мг кофеїну.

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Чому кава не бадьорить

Кава сама по собі не викликає почуття втоми, але кофеїн у його складі якраз може. Це може відбуватися з різних причин.

Кофеїн блокує аденозинові рецептори в мозку, але не вироблення аденозину. Аденозин – це хімічна речовина мозку, що впливає на цикл сну та неспання. Його рівень збільшується під час неспання та знижується під час сну. Молекули аденозину зв'язуються з рецепторами нейронів головного мозку, уповільнюючи мозкову активність під час підготовки до сну.

Однак кофеїн зв'язується з аденозиновими рецепторами та запобігає цьому. Організм людини дуже швидко засвоює кофеїн, тому ефект від кави деякі люди можуть відчути лише кілька хвилин. Тривалість перебування кофеїну в організмі у всіх різна – зазвичай від трьох до п'яти годин.

До того ж хоч він блокує аденозинові рецептори, він не впливає на вироблення нових молекул аденозину. Коли дія кофеїну припиняється, молекули аденозину можуть знову зв'язуватися з рецепторами, викликаючи сонливість.

У деяких людей виробляється толерантність до кофеїну. Через те, що кофеїн блокує аденозинові рецептори, організм виробляє молекули аденозину у більшій кількості, щоб нейтралізувати наслідки частого вживання кофеїну.

Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають кофеїн, можуть виробити толерантність до його стимулюючого ефекту.

Інші причини послаблення ефекту кави

Серед інших причин втоми після кави:

Дефіцит, або "борг", сну – показник того, скільки сну ви винні організму за останні 14 ночей. Сильний брак сну викликає почуття втоми, з яким не зможе впоратися навіть кава.

Порушення сну через кофеїн – метааналіз впливу кофеїну на сон показав, що споживання кофеїну скорочує загальний час сну на 45 хвилин і якість на 7%.

Потрібно пам'ятати, що кава не єдиний напій, що містить кофеїн. Загальний ефект впливу на організм залежить від загальної кількості кофеїну в організмі з усіх джерел і від того, як часто ви п'єте каву.

Якщо дотримуватися норми 400 мг кофеїну або менше на день, уникати доданого цукру у вигляді збитих вершків або сиропу, можна уникнути недоліку у вигляді втоми.