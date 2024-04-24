Мила агресія: чому хочеться вкусити тих, кого любиш

Дивно, але бажання вкусити близьку та дорогу людину є частиною широкого спектра емоцій і не означає, що у нас є психічні розлади і такі пориви виникають в багатьох.

Гіджіл – термін, що походить з тагальської мови, описує нестримне прагнення вкусити кохану людину, яка виникає через надлишок емоцій. Це слово не часто з'являється у науковій літературі та зазвичай використовується у розмовній мові.

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Чому хочеться кусатись від ніжності

Така емоційна реакція на милих та улюблених істот може бути обумовлена різними факторами:

дослідження демонструють, що люди іноді відчувають агресивні імпульси у відповідь на дуже милі об'єкти чи людей;

для деяких людей м'які укуси є способом висловити свою прихильність незвичайним, але ніжним чином;

це може бути спосіб фізично виявити почуття, які здаються занадто потужними для того, щоб їх можна було висловити словами чи іншими формами тілесного контакту;

укуси можуть бути пов'язані з давніми інстинктами домінування та гри.

Протилежні емоції

Диморфні емоції – це комплексні емоції, у яких одночасно відчуваються протилежні відчуття. Мила агресія – це термін, що описує почуття, коли хтось або щось здається настільки милим і привабливим, що викликає бажання вщипнути або вкусити. Попри агресивні імпульси, основою такої поведінки є почуття ніжності та розчулення.

Приклади диморфних емоцій: сльози радості, коли людина відчуває таке глибоке щастя, що починає плакати; сміх під час стресових ситуацій, коли люди можуть почати сміятися, щоб зняти напруження; ностальгія, коли людина одночасно відчуває сум за минулим та радість від спогадів.

Мила агресія

У дослідженні милої агресії учасникам показували фотографії милих тварин та маленьких дітей та менш милі об'єкти для контролю. Після цього учасники розповідали про своє бажання стиснути чи вкусити їх, не бажаючи завдавати їм шкоди.

Також у дослідженні використовували електроенцефалографію для спостереження за активність мозку у відповідь на зображення. У результаті вони виявили зв'язок між системою нагородження в мозку та милою агресією.

Система нагород у мозку відіграє ключову роль у формуванні та регулюванні поведінки та емоцій, таких як відчуття задоволення, мотивація та, за деякими даними, мила агресія. Ця система включає різні структури мозку, а також нейротрансмітери, найважливіший з яких є дофамін.

Коли ми бачимо щось миле, система нагород активується і вивільняється дофамін. Це викликає почуття задоволення та позитивні емоції. Однак коли почуття стають занадто сильними, мозок шукає способи знизити рівень збудження.

Точні механізми милої агресії та її зв'язок із системою нагород все ще не повністю зрозумілі. Експерти припускають, що мила агресія – це форма емоційного розряду, яка допомагає людині впоратися з перевантаженням позитивними емоціями.