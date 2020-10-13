Критична ситуація з COVID-19: чому Харків досі не в червоній зоні
Динаміка захворюваності на COVID-19 в Україні тримається на високому рівні, найбільше випадків минулої доби виявили у Харківській області. 12 жовтня на коронавірус там захворіли 439 людей. Ситуація з заповненістю ліжок у медзакладах для дорослих – критична.
Адже заповненими на 100% вже є навіть приставні ліжка. Щойно вони звільняються, туди кладуть іншого хворого. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.
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Крім цього, у регіоні є лікарні, де для хворих на коронавірус було виділено 110 ліжок, а заповнені вони вже на 130. Саме тому у Харкові вслід за додатковою хвилею відкриття нових ліжок вводитимуть чергову хвилю.
Чому Харків не в червоній зоні
Нестачу ліжок на Харківщини збираються долати відкриттям та залученням до COVID-програми 2 нових медзакладів. Якщо МОЗ дозволить, їх відкриють вже найближчим часом.
Наразі Харків перебуває не в червоній зоні карантину, а у помаранчевій. Все тому, що область має 600 вільних ліжок у пологовому будинку та дитячі місця в обласній інфекційній лікарні, які поки не заповнені.
Обмежувальні заходи у місті
Аби зменшити інтервал очікування для пасажирів, у метро пообіцяли збільшити кількість потягів. Проте люди пишуть у соцмережах, що інколи досі доводиться чекати по 7 хвилин.
Зазначимо, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули. Вони почнуться з визначеної дати – 21 жовтня. Натомість там нарешті заборонили проведення масових заходів.