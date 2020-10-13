Динаміка захворюваності на COVID-19 в Україні тримається на високому рівні, найбільше випадків минулої доби виявили у Харківській області. 12 жовтня на коронавірус там захворіли 439 людей. Ситуація з заповненістю ліжок у медзакладах для дорослих – критична.

Адже заповненими на 100% вже є навіть приставні ліжка. Щойно вони звільняються, туди кладуть іншого хворого. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

До теми Такої біди ще не бачив: лікар з Харкова розповів про "забиту реанімацію" та черги швидких

Крім цього, у регіоні є лікарні, де для хворих на коронавірус було виділено 110 ліжок, а заповнені вони вже на 130. Саме тому у Харкові вслід за додатковою хвилею відкриття нових ліжок вводитимуть чергову хвилю.

Довідка. Станом на 13 жовтня на Харківщині підтвердили 22 136 випадків коронавірусу, з них приблизно 1 000 зараз перебувають у лікарнях. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 387 людей. Вдалося одужати 4 669 пацієнтам.

Чому Харків не в червоній зоні

Нестачу ліжок на Харківщини збираються долати відкриттям та залученням до COVID-програми 2 нових медзакладів. Якщо МОЗ дозволить, їх відкриють вже найближчим часом.

Наразі Харків перебуває не в червоній зоні карантину, а у помаранчевій. Все тому, що область має 600 вільних ліжок у пологовому будинку та дитячі місця в обласній інфекційній лікарні, які поки не заповнені.

Обмежувальні заходи у місті

Аби зменшити інтервал очікування для пасажирів, у метро пообіцяли збільшити кількість потягів. Проте люди пишуть у соцмережах, що інколи досі доводиться чекати по 7 хвилин.

Зазначимо, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули. Вони почнуться з визначеної дати – 21 жовтня. Натомість там нарешті заборонили проведення масових заходів.