Перший подібний випадок: в британця під час посмертного розтину виявили три члени

У Великій Британії під час планового посмертного розтину медики виявили рідкісний випадок у 78-річного чоловіка, який мав три статеві члени. Це перший документально зафіксований випадок серед дорослих.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Medical Case Reports, науковці під час розтину виявили у чоловіка трифалію – стан, за якого утворюються три статеві органи. Додатковий аналіз показав, що кожен із них мав різну анатомічну структуру.

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Перший випадок трифалії у дорослого

Усередині основного члена розміщувався ще один орган з еректильними тканинами та голівкою. Уретра проходила як через основний статевий орган, так і через внутрішній додатковий член.

Науковці виявили, що третє утворення не мало ні еректильних тканин, ні зв’язку з уретрою. Спочатку уретра розвивалася у вторинному статевому члені, але не змогла повністю сформуватися і перемістилася в первинні геніталії.

Як це впливало на життя чоловіка

Дослідники припускають, що через ці особливості померлий чоловік, якому було 78 років, міг навіть не підозрювати про наявність трьох статевих членів. Однак цей стан міг призвести до проблем зі здоров’ям, таких як інфекції сечовивідних шляхів або еректильна дисфункція.

У медичній документації зазначено, що чоловіку робили операцію на паховій грижі, під час якої часто використовують катетер. Особливості його анатомії могли ускладнити процедуру, але жодних записів про це немає.

Науковці вважають, що через відсутність явних симптомів і доброякісність стану, трифалію могли не виявити за життя.

Як часто в чоловіків розвиваються множинні геніталії

Множинні геніталії зустрічаються приблизно один раз на 5 – 6 мільйонів новонароджених дітей. Зазвичай у чоловіків з такими особливостями кілька статевих органів формуються в одному, що робить цей стан важкодіагностованим.

Дослідження показують, що з усіх медичних документів, починаючи з 1606 року, лише в 168 згадується про надмірне утворення статевого члена. Більшість цих випадків стосуються повної дифалії, тобто наявності двох статевих членів, а 50 випадків відносяться до псевдодифалії.

Перший задокументований випадок трифалії, де виявляється три статеві члени, був зафіксований у 2020 році у дитини. Вважається, що цей стан викликають генетичні мутації, які впливають на рецептори андрогенів під час розвитку.