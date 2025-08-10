Чоловік потрапив до лікарні у стані психозу після поради ChatGPT
- 60-річний чоловік потрапив до лікарні у стані психозу після вживання броміду натрію, який він приймав за порадою ChatGPT для зменшення споживання солі.
- Пацієнта перевели до психіатричної лікарні, де його стан стабілізували антипсихотиками, після чого виписали через кілька тижнів лікування.
60-річний мешканець США опинився у відділенні невідкладної допомоги після того, як змінив свій раціон за порадою штучного інтелекту. Чоловік хотів зменшити споживання солі, але зберегти всі необхідні для здоров’я речовини, і для цього звернувся до ChatGPT.
Що порадив ChatGPT?
Штучний інтелект порадив замінити хлорид натрію на бромід натрію – сполуку, яка не призначена для харчування. Лікарі припустили, що ця порада могла стосуватися побутового використання, але чоловік сприйняв її буквально. Він придбав речовину онлайн та вживав її близько 3 місяців. Про випадок пише Live Scince, передає 24 Канал.
Що сталось з чоловіком?
Пацієнт звернувся до лікарні зі скаргами на сильну спрагу, безсоння, втому та проблеми з координацією. Швидко розвинулися параноя та галюцинації. Медики діагностували бромізм – рідкісний стан, який виникає через накопичення в організмі броміду.
Ця речовина може викликати:
- психоз і збудження,
- проблеми з пам’яттю та мисленням,
- маніакальні стани,
- шкірні висипання та запалення.
Довідково. Бромід натрію активно застосовували у XIX–XX століттях у безрецептурних ліках, але згодом його використання обмежили через токсичність.
У якому стані чоловік зараз?
Пацієнта спочатку госпіталізували у звичайне відділення, але через спробу втекти та загострення психозу перевели до психіатричної лікарні. Там йому вводили рідини та електроліти, а психічний стан стабілізували антипсихотиками. Через кілька тижнів лікування чоловіка виписали.
В OpenAI нагадали, що ChatGPT не призначений для медичної діагностики чи лікування і не має використовуватися як єдине джерело порад, особливо у питаннях здоров’я. Представник компанії зазначив, що модель розроблена так, щоб спонукати користувачів звертатися до кваліфікованих фахівців.
