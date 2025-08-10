Що порадив ChatGPT?

Штучний інтелект порадив замінити хлорид натрію на бромід натрію – сполуку, яка не призначена для харчування. Лікарі припустили, що ця порада могла стосуватися побутового використання, але чоловік сприйняв її буквально. Він придбав речовину онлайн та вживав її близько 3 місяців. Про випадок пише Live Scince, передає 24 Канал.

Що сталось з чоловіком?

Пацієнт звернувся до лікарні зі скаргами на сильну спрагу, безсоння, втому та проблеми з координацією. Швидко розвинулися параноя та галюцинації. Медики діагностували бромізм – рідкісний стан, який виникає через накопичення в організмі броміду.

Ця речовина може викликати:

психоз і збудження,

проблеми з пам’яттю та мисленням,

маніакальні стани,

шкірні висипання та запалення.

Довідково. Бромід натрію активно застосовували у XIX–XX століттях у безрецептурних ліках, але згодом його використання обмежили через токсичність.

У якому стані чоловік зараз?

Пацієнта спочатку госпіталізували у звичайне відділення, але через спробу втекти та загострення психозу перевели до психіатричної лікарні. Там йому вводили рідини та електроліти, а психічний стан стабілізували антипсихотиками. Через кілька тижнів лікування чоловіка виписали.

В OpenAI нагадали, що ChatGPT не призначений для медичної діагностики чи лікування і не має використовуватися як єдине джерело порад, особливо у питаннях здоров’я. Представник компанії зазначив, що модель розроблена так, щоб спонукати користувачів звертатися до кваліфікованих фахівців.