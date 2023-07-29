Чоловік, який народився з двома пенісами, відверто розповів про своє сексуальне життя

Чоловік, який назвався Танком, розповів, що народився з двома пенісами. Він поділився досить пікантними деталями свого сексуального життя та зізнався, що це приносило йому більше дискомфорту, ніж вигоди.

Чоловік працює водієм вантажівки, сам родом із Лос-Анджелеса. За його словами, він страждав на дифалію – генетичну аномалію, при якій чоловік народжується з двома членами.

Дивіться також Лікування імпотенції за допомогою протезування члена: як це працює

Він також розповів, що його відправили до центру утримання під вартою для неповнолітніх після того, як у віці 12 років його засудили за ненавмисне вбивство.

Чоловік відверто про своє сексуальне життя

Танк був незайманим до свого визволення з-під варти та у віці 24 років і мав намір максимально використати свій зайвий статевий орган.

"Жінки не повірили, коли я сказав їм, що маю два члени, але потім я відвів їх до кімнати, де вони побачили все", – розповів Танк в інтерв'ю.

"Здавалось, що він ось-ось вибухне"

Танк розповів подробиці про дифалію: за його словами, він еякулював обома пенісами одночасно, навіть якщо стимулювався лише один із членів.

"Коли я проникав у жінку, у мене було відчуття, що один з моїх пенісів розташований ніби збоку, і мені здавалося, що він ось-ось вибухне", – пояснив він.

Водій вантажівки також каже, що у нього були жінки, які насолоджувалися відчуттям обох його пенісів у собі одночасно.

"Вона хотіла стати порнозіркою і хотіла, щоб ми разом зняли відео", – розповів він. "Можливо, я заробив би багато грошей".

Чоловік зробив операцію

Проте уродженець Лос-Анджелеса стверджував, що додатковий статевий орган здебільшого спричиняв проблеми у спальні. Він стверджував, що займатися сексом лише з одним пенісом за раз складно, тоді як використання двох пенісів завдавало болю більшості коханок.

Тому він вирішив зробити операцію. Сьогодні у Танка один пеніс, але він каже, що у декількох членів його сім'ї також є незвичайні випадки, пов'язані з геніталіями.