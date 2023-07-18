Не тільки для жінок: чи існує чоловічий сквірт

Якщо зі сквіртом у жінок ми змирилися і визнаємо, що він існує, то чоловічий сквірт перебуває на стадії заперечення. Хтось вважає, що це те саме, що еякуляція – процес викиду сперми, інші взагалі не розуміють, про що йдеться.

Під час сексуальної стимуляції деякі жінки відзначають виділення великої кількості рідини з уретри – сечівника. Це і називають сквіртом. І хоча сквірт у порнографічних фільмах – це майже завжди фейк, статистика показує, що він існує.

Також на тему Про важливість розміру пеніса: сексологи вказали на цікавий фактор

Оглядовий аналіз 2013 показав, що від 10 до 54% ​​жінок мали виділення рідини з уретри під час оргазму. Поки що у поглядах на природу сквірта розходяться. Дослідження показують, що рідина за складом схожа на сечу і містить у собі інші речовини, наприклад виділення залоз, але секс-блогери стверджують, що вона не має характерного запаху і не залишають жовтих слідів на ліжку.

Чоловічий сквірт

Вважається, що виділення при чоловічому сквірті можуть містити невелику кількість сечі та інші речовини, наприклад, рідина з простати. Сквіртінг відбувається в результаті інтенсивних скорочень м'язів тазового дна і простати, настільки сильних, що вони змушують сечовий міхур скорочуватися, а це мимоволі вивільняє сечу, що накопичилася.

При "стандартному" чоловічому оргазмі м'язи тазового дна скорочуються, і це призводить до вивільнення компонентів сперми із простати, насіннєвих бульбашок та яєчок.

Дослідження чоловічого сквірту

Відомо лише про одне дослідження чоловічого сквірту – воно проведене на єдиному чоловіку, який стверджував, що може досягти сквірту. Добровольцю встановили ультразвуковий датчик у пряму кишку, щоб спостерігати за тим, що відбувається зсередини.

Через 20 секунд після еякуляції у випробуваного почала виділятися напівпрозора каламутна рідина, яка, як і сеча, містила креатинін. За допомогою датчика вчені побачили, що перед сквіртом відбуваються сильні скорочення простати і м'язів тазового дна. Після цього потік рідини виходить із сечового міхура через уретру.

Мабуть, одного дослідження поки що недостатньо, щоб точно сказати, що є чоловічим сквіртом і що він взагалі існує.