Для багатьох кава – обов'язковий ритуал ранку і джерело бадьорості. Але іноді напій може викликати неприємні симптоми, як от пришвидшене серцебиття, тремтіння, тривожність чи навіть головний біль.

Медики зауважили, що є чимало корисних замінників кави, які забезпечують енергією, але не провокують побічних ефектів, пишуть Health та Harvard Health Publishing, передає 24 Канал.

Чим замінити каву?

Матча. Порошковий зелений чай із високим вмістом антиоксидантів та протизапальних речовин. У чашці міститься від 38 до 178 міліграмів кофеїну, тож напій бадьорить не гірше за каву.

Зелений чай. Має близько 25 міліграмів кофеїну на порцію та сильні антиоксидантні властивості. Підійде людям, які погано переносять каву.

Чорний чай. У середньому містить 47 міліграмів кофеїну. Крім стимулюючого ефекту, може знижувати ризик серцевих і мозкових захворювань. З нього також роблять комбучу – пробіотичний напій.

Чорний чай – це класика та користь в одній чашці / Фото Unsplash

Цикорій. Повністю безкофеїновий замінник із горіховим присмаком, схожим на каву. Добре підходить тим, хто любить смак кави, але чутливий до реакцій тіла на каву.

Яупон. Трав’яний чай із США з м’яким тонізувальним ефектом. Містить кофеїн, але не викликає тривожності.

Мате. Традиційний південноамериканський напій із листя парагвайського дуба. В одній чашці близько 80 міліграмів кофеїну, який надає енергію та пильність.

Важливо! Незалежно від обраного напою, важливо дотримуватися норми – не більше 400 міліграмів кофеїну на день.