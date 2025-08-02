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Health 24 Здорове життя Суперсила на тарілці: найкращий вуглевод для здоровʼя кишківника
2 серпня, 21:11
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Суперсила на тарілці: найкращий вуглевод для здоровʼя кишківника

Анастасія Лукашевська

Часто можна почути рекомендацію, що вуглеводів краще уникати, якщо намагаєтесь схуднути, чи контролювати рівень цукру в крові. Однак, вуглеводи є різні, вони по різному впливають на організм і правильні вуглеводи навпаки – корисні для вашого здоровʼя.

Зокрема, одним із найкорисніших варіантів вуглеводного прийому їжі, є нут. Саме з нуту роблять хумус – улюблену закуску багатьох. Користь нуту також у його впливі на кишківник. Ба більше, хумус містить чимало білку, що робить його особливо корисним продуктом. Детальніше про переваги споживання нуту розповідає 24 Канал з посиланням на medicalnewstoday.

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Чим корисний нут?

Нут – це справжня суперсила у вашій тарілці. Одна чашка вареного нуту містить близько 269 ккал, 14,5 грамів білка, 12,5 грамів клітковини, а також значну кількість заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти, цинку та марганцю

Основні переваги вживання нуту

  • Контроль цукру в крові

Нут має низький глікемічний індекс і багатий на клітковину, що уповільнює всмоктування вуглеводів та допомагає стабілізувати рівень глюкози.

  • Підтримка здоровʼя серця

Розчинна клітковина знижує рівень LDL‑холестерину, а калій і магній сприяють нормалізації кров’яного тиску і зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.

Нут корисний при діабеті

За даними ADA, нут – чудове джерело клітковини для підтримки глікемічного контролю та зменшення ризику розвитку цукрового діабету II типу. Також нут допоможе підтримувати здорову вагу. Річ у тім, що комбінація білка та клітковини забезпечує тривале відчуття ситості й допомагає скоротити споживання калорій без почуття голоду.

  • Покращує травлення та мікрофлору

Раціон, багатий на нут, сприяє зростанню корисних кишкових бактерій. Завдяки тому, що розчинна клітковина слугує пребіотиком і підтримує здоров’я кишківника.

  • Потенційний захист від певних видів раку

Фітостероли й сапоніни, які містяться в нуті, можуть знижувати ризик розвитку раку товстої кишки через протизапальну дію та підтримку клітин здоров’я.

Підтримка мозку і нервової системи

Нут містить холін, який важливий для пам’яті, настрою, навчання та метаболізму; також багатий на вітаміни групи B, залізо, цинк і селен – важливі для нейро­функцій.

  • Зниження ризику анемії

4,7 міліграма заліза на чашку нуту плюс слідові кількості вітаміну C сприяють кращому засвоєнню заліза і профілактиці анемії.

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Часті питання

Які основні поживні речовини містяться в нуті?

Одна чашка вареного нуту містить близько 269 ккал, 14,5 грамів білка, 12,5 грамів клітковини, а також значну кількість заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти, цинку та марганцю.

Як вживання нуту може впливати на здоров'я серця?

Розчинна клітковина в нуті знижує рівень LDL-холестерину, а калій і магній сприяють нормалізації кров’яного тиску, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Чому нут рекомендується для людей з діабетом?

Нут має низький глікемічний індекс і багатий на клітковину, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, а також підтримує глікемічний контроль, зменшуючи ризик розвитку цукрового діабету II типу.