Суперсила на тарілці: найкращий вуглевод для здоровʼя кишківника
Часто можна почути рекомендацію, що вуглеводів краще уникати, якщо намагаєтесь схуднути, чи контролювати рівень цукру в крові. Однак, вуглеводи є різні, вони по різному впливають на організм і правильні вуглеводи навпаки – корисні для вашого здоровʼя.
Зокрема, одним із найкорисніших варіантів вуглеводного прийому їжі, є нут. Саме з нуту роблять хумус – улюблену закуску багатьох. Користь нуту також у його впливі на кишківник. Ба більше, хумус містить чимало білку, що робить його особливо корисним продуктом. Детальніше про переваги споживання нуту розповідає 24 Канал з посиланням на medicalnewstoday.
Дивіться також Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
Чим корисний нут?
Нут – це справжня суперсила у вашій тарілці. Одна чашка вареного нуту містить близько 269 ккал, 14,5 грамів білка, 12,5 грамів клітковини, а також значну кількість заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти, цинку та марганцю
Основні переваги вживання нуту
- Контроль цукру в крові
Нут має низький глікемічний індекс і багатий на клітковину, що уповільнює всмоктування вуглеводів та допомагає стабілізувати рівень глюкози.
- Підтримка здоровʼя серця
Розчинна клітковина знижує рівень LDL‑холестерину, а калій і магній сприяють нормалізації кров’яного тиску і зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.
Нут корисний при діабеті
За даними ADA, нут – чудове джерело клітковини для підтримки глікемічного контролю та зменшення ризику розвитку цукрового діабету II типу. Також нут допоможе підтримувати здорову вагу. Річ у тім, що комбінація білка та клітковини забезпечує тривале відчуття ситості й допомагає скоротити споживання калорій без почуття голоду.
- Покращує травлення та мікрофлору
Раціон, багатий на нут, сприяє зростанню корисних кишкових бактерій. Завдяки тому, що розчинна клітковина слугує пребіотиком і підтримує здоров’я кишківника.
- Потенційний захист від певних видів раку
Фітостероли й сапоніни, які містяться в нуті, можуть знижувати ризик розвитку раку товстої кишки через протизапальну дію та підтримку клітин здоров’я.
Підтримка мозку і нервової системи
Нут містить холін, який важливий для пам’яті, настрою, навчання та метаболізму; також багатий на вітаміни групи B, залізо, цинк і селен – важливі для нейрофункцій.
- Зниження ризику анемії
4,7 міліграма заліза на чашку нуту плюс слідові кількості вітаміну C сприяють кращому засвоєнню заліза і профілактиці анемії.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.
Часті питання
Які основні поживні речовини містяться в нуті?
Одна чашка вареного нуту містить близько 269 ккал, 14,5 грамів білка, 12,5 грамів клітковини, а також значну кількість заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти, цинку та марганцю.
Як вживання нуту може впливати на здоров'я серця?
Розчинна клітковина в нуті знижує рівень LDL-холестерину, а калій і магній сприяють нормалізації кров’яного тиску, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.
Чому нут рекомендується для людей з діабетом?
Нут має низький глікемічний індекс і багатий на клітковину, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, а також підтримує глікемічний контроль, зменшуючи ризик розвитку цукрового діабету II типу.