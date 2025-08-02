Часто можна почути рекомендацію, що вуглеводів краще уникати, якщо намагаєтесь схуднути, чи контролювати рівень цукру в крові. Однак, вуглеводи є різні, вони по різному впливають на організм і правильні вуглеводи навпаки – корисні для вашого здоровʼя.

Зокрема, одним із найкорисніших варіантів вуглеводного прийому їжі, є нут. Саме з нуту роблять хумус – улюблену закуску багатьох. Користь нуту також у його впливі на кишківник. Ба більше, хумус містить чимало білку, що робить його особливо корисним продуктом. Детальніше про переваги споживання нуту розповідає 24 Канал з посиланням на medicalnewstoday.

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Чим корисний нут?

Нут – це справжня суперсила у вашій тарілці. Одна чашка вареного нуту містить близько 269 ккал, 14,5 грамів білка, 12,5 грамів клітковини, а також значну кількість заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти, цинку та марганцю

Основні переваги вживання нуту

Контроль цукру в крові

Нут має низький глікемічний індекс і багатий на клітковину, що уповільнює всмоктування вуглеводів та допомагає стабілізувати рівень глюкози.

Підтримка здоровʼя серця

Розчинна клітковина знижує рівень LDL‑холестерину, а калій і магній сприяють нормалізації кров’яного тиску і зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.

Нут корисний при діабеті За даними ADA, нут – чудове джерело клітковини для підтримки глікемічного контролю та зменшення ризику розвитку цукрового діабету II типу. Також нут допоможе підтримувати здорову вагу. Річ у тім, що комбінація білка та клітковини забезпечує тривале відчуття ситості й допомагає скоротити споживання калорій без почуття голоду.

Покращує травлення та мікрофлору

Раціон, багатий на нут, сприяє зростанню корисних кишкових бактерій. Завдяки тому, що розчинна клітковина слугує пребіотиком і підтримує здоров’я кишківника.

Потенційний захист від певних видів раку

Фітостероли й сапоніни, які містяться в нуті, можуть знижувати ризик розвитку раку товстої кишки через протизапальну дію та підтримку клітин здоров’я.

Підтримка мозку і нервової системи

Нут містить холін, який важливий для пам’яті, настрою, навчання та метаболізму; також багатий на вітаміни групи B, залізо, цинк і селен – важливі для нейро­функцій.

Зниження ризику анемії

4,7 міліграма заліза на чашку нуту плюс слідові кількості вітаміну C сприяють кращому засвоєнню заліза і профілактиці анемії.