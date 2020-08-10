Через нестачу ліжкомісць для хворих на коронавірус Харківська обласна дитяча інфекційна почала приймати пацієнтів.

У обласній інфекційній лікарні заповнені усі місця для хворих на коронавірус, повідомляє Укрінформ.

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Відтак, у вихідні дні дитяча інфекційна лікарня міста прийняла перших пацієнтів з коронавірусом.

У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели до відділення на території дитячої інфекційки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок – ред.), у диспансері радіаційного захисту – 85 пацієнтів

– сказав виконавець обов'язків директора облдепартаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук.

Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня розташована поруч з обласною. Для прийому інфікованих там підготували корпус, що стоїть окремо. В ньому є 50 боксів, у яких можна розмістити до 150 пацієнтів. У корпусі є 100 точок доступу для кисневої терапії.

Ситуація з COVID-19 на Харківщині

Впродовж останньої доби у Харківській області зареєстрували 116 нових хворих на COVID-19, 42 людини одужали, але 2 померли. За весь час в регіоні виявили 4 901 інфікованого. 2 512 пацієнтів вже одужали, але 144 хворих не змогли подолати хворобу.

За словами Бондарчука, у регіоні зі 1 802 ліжок зайняті 502, тому про відкриття лікарень поки що рано говорити.