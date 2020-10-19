Через переповненість ліжкомісць у Харкові, хворих на коронавірусну інфекцію почали госпіталізувати за межі міста ще минулого тижня.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер розповів, що за останні дні з Харкова до районних лікарень перевезли 13 пацієнтів, повідомляє пресслужба ОДА.

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За словами Кучера, відсоток важкохворих пацієнтів значно зріс, то ж лікарні навантажені стаціонарними хворими.

Кількість ліжок критично мала. У нас кожну годину привозять людей. Якщо ви просто подивитесь, скільки карет медичної допомоги прибуває до інфекційної лікарні щогодини, то ви побачите, що це величезна кількість,

– розповів він.

Кучер повідомив, що найближчим часом дві залізничні лікарні в області почнуть приймати пацієнтів з COVID-19, завдяки чому ліжковий фонд збільшиться ще на 600 місць.

Також у Харкові планують сформувати мобільні бригади, які виїжджатимуть з кисневими концентраторами та лікуватимуть хворих просто у них вдома. Зокрема, планується закупити 400 штук таких концентраторів.

Єдине, що залишається – утвердити таке домашнє лікування законом.

Ситуація з COVID-19 у Харкові: що відомо

Зазначимо, що нині на Харківщині найбільш несприятлива ситуація з COVID-19 по Україні. Захворюваність різко зросла після проведення багатотисячного концерту з нагоди Дня міста. Лише за минулу добу в регіоні виявили 595 хворих на коронавірусну інфекцію.

Попри це, харків'яни продовжують порушувати карантинні заходи. Це помітно просто на вулицях – усі без масок по місту та у транспорті, не дотримуються соціальної дистанції.

19 жовтня місто потрапило у червону зону, втім у Харкові не збираються скасовувати громадський транспорт. Усі продовольчі ринки, ТРЦ та магазини продовжать працювати до 20:00. Припинять свою роботу кінотеатри, фітнес-центри і спортзали. Школярів відправлять на канікули, але дитсадки таки залишать.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу