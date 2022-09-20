Популярний напій значно знижує ризик діабету

Чай має багато сприятливих ефектів на здоров'я, але мало хто здогадувався, що цей напій здатний зменшити ризик розвитку діабету.

За ці роки було проведено безліч досліджень, у яких йшлося про потенційну користь чаю для здоров'я – від покращення здоров'я серцево-судинної системи до зниження ризику розвитку раку.

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У новому дослідженні автори зібрали дані попередніх 20 робіт, що охоплюють загалом мільйон дорослих людей, та виявили зв'язок між вживанням чаю та зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Але все залежить від того, скільки чаю ви п'єте.

Як відбувалося дослідження властивостей чаю

Першим етапом було когортне дослідження, у якому розглядалися дані понад 5000 дорослих, за якими спостерігали протягом 12 років. Близько половини когорти повідомили про вживання чаю, але до кінця періоду спостереження визначили аналогічні показники діабету 2 типу як у тих, хто пив чай, так і тих, хто не пив.

Друга частина дослідження була спрямована на вивчення того, чи існує залежність між вживанням чаю та діабетом. Вивчивши 19 досліджень із детальними даними про частоту вживання чаю, дослідники виявили, що ризик розвитку діабету 2 типу залежить від кількості чаю, який людина регулярно вживала.

Кількість випитого чаю має значення

Так, у людей, які випивали від однієї до трьох чашок чаю на день, ймовірність розвитку діабету була на 4% нижчою, а у тих, хто вживав не менше чотирьох чашок на день, ризик розвитку діабету знижувався на 17%.

За словами вчених, зниження ризику розвитку діабету спостерігалося навіть після врахування статі, географічного положення та типу чаю, що споживається. Це свідчить, що якась речовина у чаї може цілеспрямовано знижувати ризик розвитку діабету в людини.