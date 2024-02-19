Не лише кава: який чай допомагає збадьоритись та зосередитись

Традиційні ферментовані чаї справді можуть впливати на наші когнітивні функції. Вони допомагають нам зосередитися на задачі і водночас залишатися розслабленими та спокійними.

Суспільство диктує сучасній людині пити з ранку каву, щоб збадьоритися, а ввечері – чай, щоб заспокоїтись. І якщо з ефектом кави все більш-менш прозоро, то чай, виявляється, не такий простий. Він може і заспокоювати, і бадьорити, а хтось навіть п'яніє від пуера.

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Як чай впливаю на розумові здібності

Поліфеноли: флавоноли, теафлавіни та катехіни. Особливо вчених цікавить у контексті чаю катехін EGCG. В одному дослідженні з використанням ЕЕГ піддослідних поділили на дві групи. Учасники першої групи пили чай з EGCG, іншій групі дали схоже на смак та колір плацебо.

Після чаювання цим людям надягли на голови шапочки з електродами та попросили виконувати завдання. На електроенцефалограмі вчені побачили в "чайній" групі зростання альфа-, бета- та тета-активності, порівняно з групою плацебо, – ці хвилі мозку показують спокійний і водночас зосереджений стан. Спокій та зниження рівня стресу помітили й самі випробувані.

Теанін. L-теанін здатний проходити через гематоенцефалічний бар'єр – тобто потрапляти в мозок через кровотік. Проникаючи в мозок, він здатний впливати на центральну систему управління стресом – гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову систему. Там він натискає на потрібні "важелі" та знижує рівень гормону кортизолу та реакцію на стрес.

Причому вчені вважають, що L-теанін здатний "заспокоювати" мозок вибірково – тільки його ділянки, які не потрібні для виконання поточного завдання. Так ми можемо сконцентруватися на тому, що важливо, і менше звертати увагу на "шум", що не належить до завдання.

Кофеїн. Дослідження показують, що теанін у поєднанні з кофеїном може на якийсь час покращувати ефективність нашої робочої пам'яті та швидкість реакції. Щоправда, поки що невідомо, як кофеїн взаємодіє із катехіном EGCG, про який ми говорили вище.

Вплив чаю на ризик деменції

Замашки у чаю серйозні: окремі дослідження приходять до висновку, що регулярне споживання чаю може захистити нас від деменції.

Одне з таких досліджень порівняло людей похилого віку, які регулярно пили чай, з тими, хто не пив. Ті, хто випивав хоча б одну чашку чаю на тиждень, краще впоралися із завданнями на робочу пам'ять та обробку інформації.

Щоправда, вживання чаю, його кількість та концентрація ніяк не контролювалися – тож і до висновків ми ставилися б скептично. До речі, вживання кави таких ефектів не показало. Можливе пояснення таких "чарівних" ефектів чаю – нейропротекторні, тобто захисні властивості знайомих нам катехіна і теаніну. Теоретично катехін EGCG підтримує здоров'я кровоносних судин мозку, а L-теанін може сприяти його пластичності.