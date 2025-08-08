Сніданок раніше – кілограми повільніше: як режим харчування впливає на схильність до ожиріння
Якщо у вас є генетична схильність до зайвої ваги, можливо, саме ранкові прийоми їжі допоможуть вам у боротьбі з кілограмами. Нові дослідження показують: ті, хто снідає та обідає раніше, повільніше набирають вагу, навіть якщо їхні гени не сприяють стрункій фігурі.
Річ у тім, що наше тіло живе за своїм годинником: час приймання їжі безпосередньо пов’язаний з обміном речовин, витратами енергії та узгодженістю внутрішніх біологічних ритмів, пише 24 Канал з посилання на Obesity.
Час їжі має значення
Саме звичні дії – сніданок, обід, вечеря – служать організму своєрідними "маяками", що допомагають синхронізувати циркадні ритми. Коли ми збиваємо цей ритм нерегулярним харчуванням, наші "молекулярні годинники" у печінці, підшлунковій залозі та жировій тканині починають давати збої.
Вчені пояснюють: якщо час їжі порушує звичний графік, внутрішні годинники життєво важливих органів перестають збігатися з головним біологічним регулятором – циркадними ритмами, що залежать від світла. Це внутрішнє "несприйняття" може стати основою для розвитку ожиріння та метаболічних проблем.
Як відбувалося дослідження?
У межах масштабного іспанського дослідження ONTIME під керівництвом фахівців Мадридського університету Комплутенсе було проведено аналіз, щоб з’ясувати: чи впливає розпорядок приймання їжі на зв’язок між генетичним ризиком ожиріння та довгостроковим контролем ваги.
У експерименті взяли участь майже 1 200 дорослих із зайвою вагою та ожирінням (середній вік – 41 рік, більшість – жінки). Учасники пройшли 16-тижневу програму корекції харчової поведінки, а через 12 років фахівці знову вивчили їхню вагу, режим харчування та врахували дані про вік, стать, місце лікування й генетичні особливості.
Як зменшити ризики ожиріння?
Результати виявилися досить показовими:
- Кожна година, на яку середній час приймання їжі (між сніданком і вечерею) зміщувався на пізніше, призводила до збільшення індексу маси тіла (ІМТ) майже на 1 кг/м² і приросту ваги в середньому на 2,2%.
- У людей із максимальним генетичним ризиком пізнє харчування супроводжувалося збільшенням ІМТ уже на 2,21 кг/м² за кожну годину затримки.
- Водночас у людей із низьким генетичним ризиком такої залежності не спостерігалося.
Висновок очевидний: режим харчування – це не просто банальна порада з брошури про здоровий спосіб життя, а реальна персоналізована стратегія для тих, хто генетично схильний до набору зайвої ваги. Починайте їсти раніше – і ваші гени не зможуть диктувати, яким буде ваше відображення у дзеркалі!
