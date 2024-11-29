Бюджет-2025: скільки виділили на медицину та на що витратять гроші
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про державний бюджет на 2025 рік", відповідно до якого на фінансування сфери охорони здоров'я планується виділити понад 217 мільярдів гривень.
Бюджет-2025
З цієї суми більш ніж 175,5 мільярда гривень буде направлено на реалізацію Програми медичних гарантій, що забезпечує безкоштовне медичне обслуговування для пацієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
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Для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі для лікування серйозних захворювань, виділено 11,8 мільярда гривень. Також на модернізацію та розвиток медичної інфраструктури заплановано 5,6 мільярда гривень.
На що витратять гроші
Фінансування в ключових напрямках медичної допомоги виглядає наступним чином:
- 124,4 мільярда гривень на спеціалізовану медичну допомогу;
- 25,7 мільярда гривень на первинну медицину;
- 11,4 мільярда гривень на екстрену медичну допомогу;
- 5,7 мільярда гривень на реабілітацію;
- 6,3 мільярда гривень на програму реімбурсації "Доступні ліки".
Для покращення медичної інфраструктури у бюджеті закладено:
- 1,25 мільярда гривень на підвищення можливостей медичних установ у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги;
- 950 мільйонів гривень на вдосконалення діагностики онкологічних захворювань;
- 520 мільйонів гривень на розвиток університетських лікарень;
- 450 мільйонів гривень на оновлення медичних установ місцевого рівня;
- 360 мільйонів гривень на розвиток стаціонарної психіатричної допомоги.
Додатково виділено 939 мільйонів гривень на медичні послуги для військовослужбовців та ветеранів, 874 мільйони гривень на підтримку роботи служб крові, а також 160 мільйонів гривень для стимулювання медичних працівників до працевлаштування, зокрема в сільській місцевості.