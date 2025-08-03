Буряк проти тиску: як це працює?

До такого висновку дійшли вчені з Університету Ексетера (Велика Британія), передає 24 Канал.

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У буряковому соку міститься висока концентрація нітратів – природних речовин, які сприяють розширенню судин і покращенню кровотоку. Це, у свою чергу, веде до зниження артеріального тиску, особливо у людей похилого віку.

Окрім впливу на судини, нітрати також позитивно впливають на мікробіом ротової порожнини. Після двотижневого курсу вживання натурального бурякового соку в учасників експерименту зменшилася кількість "несприятливих" бактерій, як-от Prevotella, і збільшилася кількість корисних, зокрема Neisseria.

Кому допомагає найбільше?

У дослідженні взяли участь 75 добровольців: 39 молодих (до 30 років) і 36 людей віком від 60 до 70 років. Упродовж двох тижнів учасники пили або буряковий сік із нітратами, або плацебо – напій без активних речовин. Суттєві покращення показників тиску спостерігалися виключно серед літніх людей, і тільки у тих, хто вживав справжній буряковий сік.

Як пояснили цей ефект учені?

"З віком організм виробляє менше оксиду азоту, через що підвищується тиск. Це підвищує ризик серцево-судинних захворювань", – зазначила професорка Анні Ванхатало, співавторка дослідження.

Її колега, професор Енді Джонс також зауважила, що продукти, багаті на нітрати, не лише знижують тиск, а й допомагають зменшити запалення в організмі, що особливо важливо з віком.

Де ще шукати користь?

Якщо ви не полюбляєте буряк, не біда. Нітрати містяться також у шпинаті, рукколі, селері, капусті та фенхелі. Дві склянки овочевого соку на день – простий спосіб підтримати серце і судини у тонусі.